Weißlicht lockt Insekten bei Nacht in Scharen an. Sie kreisen solange um den vermeintlichen Mond, bis sie erschöpft zu Boden fallen und zur leichten Beute für insektenfressende Feine wie Fledermäuse und Spinnen werden. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Vor einem Jahr hat Beate Kahleis vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb in Friedrichsdorf die Petition in Straßburg eingereicht: „Ich freue mich riesig über dieses Beratungsergebnis. Ich hatte befürchtet, die Kommission würde auf mangelnde Zuständigkeit verweisen und das Thema damit abhaken.“ Seit der Kreis die Gartenplanerin einmal damit beauftragte, bei gelbem Licht zu arbeiten, habe sie sich für das Verhalten der Insekten bei Nacht interessiert. Tatsächlich würden Insekten von weißem Licht angezogen, das sie für Mondlicht hielten, und solange darum kreisen, bis sie erschöpft sterben. Ein Licht-Experte habe errechnet, dass allein in Gütersloh jährlich 94 Tonnen Insekten an etwa 10.600 Laternen verendeten. Heute gebe es etwa 75 Prozent weniger Insekten als 1980. Kahleis: „Nicht Pestizide, die Lichtverschmutzung ist der Hauptgrund für das Insektensterben.“

Nur ein Leitfaden

In einem Livestream – inzwischen in der Mediathek des Europäischen Parlamentes eingestellt – ist der Beratungsverlauf im Ausschuss zu verfolgen. Die Vorsitzende Dolors Montserrat erläutert das Thema der Eingabe Nummer 171/2019, Kommissionsvertreter Victor Kovacevic von der Generaldirektion Umwelt, Naturkapital und Biologische Vielfalt stellt daraufhin wie befürchtet fest, dass die EU keine Regeln zur Straßenbeleuchtung in ihren Mitgliedsstaaten aufstellen dürfe. Dann aber gibt er Beate Kahleis in vollem Umfang recht: Licht wirke auf doppelte Weise auf Insekten. Zum einen locke es die Insekten von den Blüten fort. Zum anderen manipuliere es die biologische Uhr von Insekten und Pflanzen. „Vor allem der Einfluss auf Bestäuber-Insekten ist verheerend für das gesamte Ökosystem.“ Mangels Regelungsbefugnis schlägt der Kommissions-Vertreter vor, einen „freiwilligen Leitfaden“ zur ökologisch sinnvollen Straßenbeleuchtung herauszugeben.

Riesenproblem

Das aber reicht dem Abgeordneten Alex Agius Saliba aus Malta nicht. Nach allem, was er gehört habe, stehe die EU vor einem Riesenproblem. Er fordert deshalb eine weitere Beratung im Umweltausschuss des Europaparlamentes; die Kommission möge stärkeren Druck auf ihre Mitgliedsstaaten ausüben. Dem schließt sich die Ausschuss-Vorsitzende Montserrat an: die Kommission möge konkretere Leitlinien zur insektenfreundlichen Beleuchtung an Straßen erlassen.

In ihrer Petition schlägt Kahleis vor, Weißlicht-Laternen in Europa durch insektenfreundliches gelbes oder orangefarbenes Licht mit einer Farbtemperatur von weniger als 1800 Kelvin und mehr als 590 Nanometer zu ersetzen. Die relevanten Blauanteile im Licht seien zu minimieren: „In der Nacht reicht ein Lux Helligkeit.“

Vielleicht greife nach der Beratung im europäischen Petitionsausschuss jetzt auch der Gütersloher Planungsausschuss das Thema endlich auf. Den Antrag an diesen Ausschuss hat Kahleis sogar schon vor zwei Jahren gestellt.