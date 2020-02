Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Monir Behari (44) hat einen festen Job, hat zwei Kinder, ist verheiratet und spricht Deutsch. Trotzdem soll er jetzt in seine Heimat Bangladesch abgeschoben werden. Monir Behari versteht das nicht.

Die Verfügung stammt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Klage dagegen hat das Verwaltungsgericht Minden zurückgewiesen, das Oberverwaltungsgericht Münster lehnt eine Revision ab. Amt und Gerichte behaupten, dass sich Behari nicht um seine Kinder (sieben und neun Jahre alt) gekümmert habe, die Unterhaltszahlungen an die in Berlin lebende Mutter schuldig geblieben und ihm deshalb das Sorgerecht entzogen worden sei. Außerdem spreche er kein Wort Deutsch.

„Alles Unsinn“, sagt Behari, der Dokument für Dokument beweisen möchte, dass alles nicht so ist, wie es dem Amt und Gericht gegenüber dargestellt wurde. Aus seinen Belegen ist erkennbar, dass er über das Sorgerecht für seine Kinder verfügt, dass er seinen Unterhaltszahlungen regelmäßig nachkommt und dass die deutsche Mutter in einem Brief bestätigt, wie sehr sich ihr geschiedener Mann um die Kinder trotz der Entfernung zu Gütersloh bemüht. Ein Zertifikat beglaubigt die bestandene Deutsch-Prüfung (A2).

Das Abschiebungsverfahren sei durch einen inzwischen versetzten Mitarbeiter des Gütersloher Ausländeramtes in dem Moment ausgelöst worden, als Monir Behari seine in Bangladesch lebende, zweite Frau mit nach Gütersloh holen wollte: „Der Mitarbeiter warf mir vor, ich hätte eine Scheinehe geschlossen und leitete umgehend Schritte gegen mich ein.“

Beharis Anwältin hat einen neuen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung an die Stadt gestellt: „Wenn ich nach Bangladesch abgeschoben werde, sehe ich meine Kinder nie wieder.“ Die Stadt nimmt zu Einzelfällen aus Datenschutzgründen keine Stellung. Wenn Bundesamt und Verwaltungsgerichte mit einem Vorgang befasst gewesen seien, habe die Stadt die dort gefassten Beschlüsse umzusetzen.