Diesen Beitrag leisten jedoch nur sehr wenige Eltern in Gütersloh. Das Jahresdurchschnittseinkommen einer Gütersloher Familie liegt einer Auswertung der Pro Wirtschaft GT GmbH zufolge bei 43.155 Euro brutto. Wenn diese Familie ihr über drei Jahre altes Kind für jeweils 45 Wochenstunden in die Kita schickt, muss sie künftig zwischen 125 bis 150 Euro Beitrag zahlen. Kinder- und Erziehungsgeld werden dem neuen Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung nach nicht mehr auf das Jahreseinkommen angerechnet, wohl aber der Verdienst des Ehe- oder Lebenspartners und mögliche Mieteinnahmen. Der tatsächliche Beitrag hängt auch noch davon ab, ob es jüngere oder ältere Geschwister gibt, die bereits den Offenen Ganztag in einer Grundschule besuchen oder eine Kita-Gruppe mit Kinder unter drei Jahren.

Höchster Bedarf im Norden

Die Beitragserhöhung hängt nicht mit der von Bürgermeister Henning Schulz verfügten Personalaufstockung in städtischen Kitas zusammen, sondern wird von einem im Gesetz verankerten Index vorgeschrieben. Gleichwohl bleibt Kommunen die Möglichkeit erhalten, ganz auf den Elternbeitrag zu verzichten – dann aber auf eigene Kosten.

Im kommenden Kindergartenjahr fehlen der Stadt Gütersloh noch 125 Plätze für Kinder, die älter als drei Jahre sind. Den höchsten Bedarf gibt es einer Übersicht für den Jugendhilfeausschuss zufolge im Sozialraum Nord. Auf dem Weg von der Berliner Straße in Richtung Blankenhagen fehlen 145 Plätze, weitere 40 Plätze werden in Blankenhagen selbst gebraucht. Die Kita-Ausbaupläne dort sind durch das lange, vergebliche Warten auf die ehemalige Blankenhagen School zurückgeworfen worden. Jetzt soll die neue, drei Gruppen mit 50 Plätzen umfassende Kita im Bürgerzentrum Lukas untergebracht werden. Das aber ist erst möglich, sobald das Bürgerzentrum wie geplant stärker Richtung Ortskern gezogen ist.

Verein Waldorf baut neue Kita

Weitere Entlastung im Norden verspricht der Neubau einer fünfgruppigen Kita mit 90 Plätzen am Heckenweg. Sie soll vom Verein Waldorf vor Ort betrieben werden. Die Stadt selbst sucht im Norden und in Blankenhagen nach einem geeigneten Grundstück, um eine weitere Kita für fünf Gruppen zu bauen.

Mehr Bedarf als Plätze gibt es außerdem in der Innenstadt (46 fehlende Plätze), in Sundern (8), Spexard (61), Friedrichsdorf (30), Avenwedde-Mitte und West (30) sowie in Pavenstädt (28). Mehr Plätze als erforderlich gibt es dagegen in Kattenstroth (98), Avenwedde-Bahnhof (28) und im Ostfeld (34). In Isselhorst stimmen Angebot und Nachfrage bis auf einen fehlenden Platz überein.