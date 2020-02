Von Wolfgang Wotke

Eine gewisse Enttäuschung in seinem Gesicht als auch beim Leitenden Polizeidirektor Christoph Ingenohl sind unübersehbar. „Das ist ein Phänomen“, sagt Adenauer, „denn wir kämpfen seit Jahren gegen diesen negativen Trend an, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.“ In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl ständig erhöht. Auch immer mehr Rad- und Pedelecfahrer verunglückten. „Das alles müssen wir ändern.“

Die Statistik spricht Bände: Die Anzahl der verletzten und getöteten Personen auf den hiesigen Straßen liegt mit 1714 über den des Vorjahres (1686). 15 Menschen sterben (wie im vergangenen Jahr) und 287 werden schwer verletzt (2018: 247). Gestiegen sind auch die Verkehrsunfälle mit Sachschaden um 4,8 Prozent (von 9907 auf 10.384) und die mit Personenschaden um ein Prozent (von 1357 auf 1371), sowie die mit Kindern um zwölf Prozent (von 150 auf 168). Einen Anstieg von 15,3 Prozent (von 92 auf 113) verzeichnet die Polizei bei Jugendlichen als auch bei jungen Fahrern von 5,8 Prozent (von 257 auf 272). Leichte Anstiege von 2,1 und 4,7 Prozenten gibt es bei Senioren (von 234 auf 239) und bei Radfahrern (von 593 auf 621). Unfallschwerpunkte, so Ingenohl, seien die Städte Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock und Rheda-Wiedenbrück.

Mangelnde Erfahrung

Beunruhigt zeigt sich Polizeihauptkommissar und Leiter der Führungsstelle Verkehr, Heiko Patzelt, über den rasanten Anstieg von verunglückten Pedelec-Fahrern (bis 45 Stundenkilometer) um 40,8 Prozent: „Pedelec-Fahrer sind oftmals ältere Menschen, die wieder ein Fahrrad nutzen wollen oder sogar Personen, die erstmals überhaupt Fahrrad fahren.“ Ihnen allen fehle die Erfahrung bei der Nutzung, erläutert Ingenohl. Zwei Pedelec-Fahrer sterben 2019.

Wie ist der Anstieg von Unfällen zu erklären? Ingenohl: „Wir haben im Kreis immer mehr Verkehrsströme. 2019 hat es 5000 neue Kfz-Zulassungen gegeben.“ Mit einer konsequenten Verkehrssicherheitsarbeit (Prävention und Repression) will die Polizei gegensteuern.

Immerhin ist die Zahl der verunglückten Motorradfahrer um 30,4 Prozent zurückgegangen. Hauptunfallursache seien die Vorfahrtsmissachtung, zu hohes Tempo und Alkohol- sowie Drogenmissbrauch.