Doch die Location in Kapstadt, an einem der berühmtesten Strände, dem Camps Bay, als 3. Set des Auslandrecalls und die Stimme der 16-Jährigen machten alles wieder wett. Vor den „12 Aposteln“ von Camps Bay und der prominenten Jury um Dieter Bohlen und Xavier Naidoo trat die Rietbergerin etwas übermüdet, aber selbstsicher auf.

Mit ihren Gesangspartnerinnen Lorna Hysa und Kathrin „Katja“ Bibert konnte Nicole Frolov locker mithalten. Da fiel der Jury die Entscheidung leicht: Nicole darf mit ins Recall-Finale. Die verbliebenen 18 Kandidaten werden dafür zunächst ihr Domizil in Kapstadt beziehen: In einem Trailerpark über den Dächern der Metropole an der berühmten Longstreet. In kleinen, liebevoll eingerichteten Campingwagen auf dem Dach des Grand Daddy Hotels schlafen jeweils zwei bis drei Personen – darunter auch die junge Brünette. Das Auslandsrecall-Finale führt die Kandidaten in eines der ältesten Weingüter Südafrikas. Im Boschendahl Wine – Estate wird seit 1685 Weinanbau betrieben. Die alten Gemäuer des Weinguts und der blühende Garten werden eine romantische Kulisse für die Kandidaten bieten, die am Samstag, 29. Februar, in Duetten auftreten werden. Nicole Frolov wird mit Manolito Schwarz den Song „Stand Up For Love“ von Destiny’s Child singen. Ob sie noch eine Runde weiter kommt, das bleibt zu hoffen.