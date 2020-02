Gütersloh (WB). Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr unter einem Vorwand an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Knüll geklingelt. Als ihnen die Tür geöffnet wurde, gaben sie an für den Nachbarn einen Notizzettel hinterlassen zu wollen und verwickelten eine 79-jährige Anwohnerin in ein Gespräch.