Gütersloh (WB). An der 3. Gesamtschule Gütersloh stand am Mittwochabend beim 4. Pädagogischen Forum die Schulentwicklung wiederholt im Fokus. Rund um verschiedene Themenstationen versammelten sich interessierte Eltern, Lehrer sowie Interessierte aus dem Stadtteil Nord, um sich über die weitere Schulgestaltung auszutauschen und Ideen zu sammeln. Das Forum bietet allen Eltern und Interessierten eine Möglichkeit, Ideen und Wünsche in die weitere Schulentwicklung einzubringen.

Reger Austausch an sechs Themenstationen

„Als Schule im Aufbau haben wir den Gestaltungswillen der Eltern von Beginn an ernst genommen und hoffen dadurch auch so manchen Schatz heben zu können“, so Schulleiter Marcus Göcke, der sich über den großen Teilnehmerkreis sichtbar freute. Rund um die sechs Themenstationen, die von einer Eltern-Lehrer-Gruppe vorbereitet wurden, kam es dabei zu einem regen inhaltlichen Austausch. Hierbei arbeitete jede Gruppe eigenverantwortlich und setzte sich eigene Schwerpunkte. So entstand beispielsweise die Idee die Baustelle mit „Kunst am Bauzaun“ im Rahmen eines Kunstprojektes zu verschönern. Für die weitere Schulhofgestaltung mit Hochbeeten in einem schuleigenen Garten sowie für das Upcycling eines alten Bauwagens macht sich die Gruppe „Schulumfeldgestaltung“ stark.

Verpflegungsangebot nach „gesunden“ Kriterien

Des Weiteren engagierte sich eine Gruppe rund um das Thema „Gesunde Schule“. Hier wurde die Mittagsverpflegung verstärkt in den Blick genommen. Die Eltern wünschen sich, dass das Verpflegungsangebot nach „gesunden“ Kriterien ausgewählt und angeboten wird. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft auch die eigene Ernte aus dem Schulgarten Verwendung findet. Die Gruppe zur „interkulturellen Erziehung“ entwickelte die Idee eines interkulturellen Schulfestes weiter. Zukünftig möchte sich diese Gruppe auch gemeinsam mit der Schülervertretung der Schule für die Auszeichnung als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bewerben.

Nächstes Pädagogisches Forum am 2. April

Im Bereich der „Stadtteilarbeit“ soll die Vernetzung mit Grundschulen, Vereinen und dem Arbeitskreis Sozialraum Nord intensiviert werden. Neben all den Aktivitäten kommt aber auch die Ruhe und Entspannung der Schülerinnen und Schüler nicht zu kurz. So plant die Gruppe „Erziehungskonzept“ Rückzugsmöglichkeiten und „Wohlfühlinseln“ in der Schule. Die an diesem Abend angedachten Ideen und Wünsche sind Bausteine einer sich weiterentwickelnden Schule und stets erweiterbar. Deshalb sind alle Interessierten zum nächsten Pädagogischen Forum am 2. April herzlich eingeladen. Alle Infos unter www.dritte-gesamtschule-gt.de