Industriekauffrau Christin Drolshagen ist Jahrgangsbeste

Diesen Weg gehen die meisten der neuen Fachkräfte weiter bei Miele und sind bereits tatkräftig in ihren neuen Abteilungen im Einsatz. Nur zwei haben das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach dem Abschluss verlassen. Acht junge Frauen und Männer starteten parallel zur Ausbildung ein Duales Studium, das sie nun fortsetzen. Thomas Meyer berichtete von den Schwerpunkten der Ausbildung und hob besonders den weiteren Ausbau des digitalen Lernens und die Intensivierung des Englischunterrichts hervor. Er lobte die guten Ergebnisse der Absolventen, insbesondere in der Gruppe der Elektroanlagenmonteure, die mit 92 Prozent ein hervorragendes Gesamtergebnis erzielten. Mit einem Prüfungsergebnis von 96 Prozent schnitt Industriekauffrau Christin Drolshagen als Jahrgangsbeste ab. „Mein persönliches Highlight war der zweimonatige Auslandseinsatz in der Vertriebsgesellschaft Irland“, erzählte Drolshagen. Die Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln und die Reise selbstständig zu organisieren gefielen ihr besonders gut.

" „Nehmen Sie Ihr eigenes Glück in die Hand!“ Markus Miele "

Genau darauf ging auch Markus Miele ein: „Nehmen Sie Ihr eigenes Glück in die Hand!“, empfahl er. Und Reinhard Zinkann schloss an: „Das Fundament ist gut gelegt. Nun müssen Sie weiterbauen!“ Die Geschäftsführenden Gesellschafter nahmen sich Zeit für die Fragen der Absolventinnen und Absolventen und beantworteten sie sehr persönlich. Ihr Dank für das engagierte Wirken ging sowohl an die jungen Fachkräfte als auch an das Team der Ausbildung. Die – so erwähnten sie in diesem Zusammenhang – wurde gerade erst für das Fördern junger Nachwuchstalente mit dem „Future Talents Award 2020“ ausgezeichnet: Thema der Studie von der Unternehmensberatung Clevis war die Qualität der Arbeitgeber für Praktikanten in Deutschland. Miele belegte den zweiten Platz und wurde zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt.

Ob Studium, Ausbildung oder Praktikum: Wer sich wohl fühlt und gerne lernt, was ihr oder ihm liegt, hat beste Chancen auf gute Resultate. Das – so freuten sich Geschäftsleitung und Ausbildende – spiegelt sich in den Zeugnissen, die sie dem aktuellen Abschlussjahrgang überreichten: Die Prüfung als Industriekaufleute bestanden Lukas Albert, Christine Born, Ruzdi Cano, Carolin Dreisörner, Christin Drolshagen, Kevin Frank, Tanja Frese, Julius Geller, Hannah Henkenjohann, Laura Hofene, Tony Klugmann, Loreen Landwehr, Christina Namokel, Johannes Nier, Niklas Opitz, Marietheres Recker, Nelli Sasmuzki, Katharina Termünde, Friederike Thiel, Jessy Treiner, Lena Westerbarkey und Nele Wonnemann.

Frisch gebackene Elektroanlagenmonteurin und Elektroanlagenmonteure sind Michael Filipowicz, Andre Kuhlage, Sabrina Schulte und Henry Weghorst. Eine Ausbildung als technische Produktdesignerin, technischer Produktdesigner absolvierten David Fritzenkötter, Isabel Kranz und Dennis Withot.

Ihren Abschluss als Elektronikerin, Elektroniker für Betriebstechnik machten Jens Grochtdreis, Georg Kanke, Tanina Mundhenke und Leon Resch. Pit Häcker ist fertiger Gießereimechaniker. Jeremy Lipka und Philip Topmöller erhielten ihre Zeugnisse als Industriemechaniker. Zum Elektroniker für Betriebstechnik wurden Benjamin Schladitz, Lukas Kempter und Jonathan Gerlich im Kundendienst ausgebildet.