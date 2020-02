Von Wolfgang Wotke

Zwei Tage nach seinem Verschwinden fehlt trotz einer groß angelegten Suchaktion jedes Lebenszeichen von ihm. Am Rosenmontag, so die Polizei, habe er noch im „Brauhaus“ in Wiedenbrück fröhlich Karneval gefeiert. Zuletzt wurde er dort von Zeugen gegen 20.30 Uhr gesehen, kurze Zeit später noch an der Langen Straße im Stadtgebiet. Es sei zu befürchten, dass Frank H. in die Ems gestürzt sei. Der Fluss führt derzeit reichlich Wasser, die Strömung ist stark.

„Wir sind in der Nacht zum Mittwoch alarmiert worden. Uns wurde eine männliche Person als vermisst gemeldet“, sagte gestern Sebastian Lohmann, Sprecher der Feuerwehr Wiedenbrück. Zunächst habe man einen Teil des Ufers der Ems absuchen können. Ohne Erfolg. Noch in der Nacht seien auch Personenspürhunde eingesetzt worden. So sei sein zu diesem Zeitpunkt genutztes, silberfarbenes Pedelec am Langenbrücker Torwall aufgefunden worden. Die Suche wurde danach abgebrochen und um sieben Uhr am Mittwochmorgen wieder aufgenommen.

Strömung zu gefährlich

Mit drei Booten der Feuerwehr und des DLRG suchten die Rettungskräfte eine vier Kilometer lange Strecke der Ems immer wieder ab. Die Wehre wurden geöffnet, so dass alles richtig gut durchgespült werden konnte. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. „Von oben sieht man einfach mehr“, erklärte Lohmann. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sei morgens angefordert worden. Der in Dortmund stationierte Helikopter konnte aufgrund von schlechten Wetterbedingungen nicht abheben. Das große Problem bei der Vermisstensuche war gestern vor allem die Fließgeschwindigkeit des Wassers der Ems. „Wir können unsere Taucher nicht einsetzen, weil die Strömung für sie zu gefährlich ist“, erläuterte Hermann-Josef Pierenkemper, Taucheinsatzführer der DLRG Rheda-Wiedenbrück. Wenn die Fließgeschwindigkeit mehr als 2,6 Meter pro Sekunde betrage, könne man nicht tauchen. „Das ist hier der Fall. Wir haben drei Meter pro Sekunde gemessen.“ Die Kriminalpolizei war vor Ort und zog in Erwägung, einen Leichenspürhund an die Ems zu beordern. Doch dieser hätte aufgrund der schnellen Strömung kapituliert, teilte der Hundeführer der Polizei mit.

Letzte Option

Gegen 13 Uhr griff dann die vorerst letzte Option. Die Feuerwehr Delbrück eilte mit einem Sonarboot zur Hilfe. Sonar ist ein Verfahren zur Ortung von Gegenständen im Raum und unter Wasser mittels ausgesandter Schallimpulse. „Dieses Boot ermöglicht einen Blick unter die Wasseroberfläche“, schilderte Pierenkemper dessen Einsatz. Mehrmals wurde damit ein 900 Meter langer Flussverlauf abgetastet. Schwierig wurde es für die Feuerwehrleute aus Delbrück an Stellen, wo größere Steine im Verborgenen lagen. Da kam das Boot nicht durch. Wie sind die Überlebenschancen für einen Menschen, der zu dieser Jahreszeit im Dunkeln in den Fluss fällt? Pierenkemper: „Das Wasser hat nur eine Temperatur von fünf Grad Celsius. Ein menschlicher Körper bekäme einen Kälteschock.“ Die Suchaktion wurde erneut abgebrochen und soll heute fortgesetzt werden. Frank H. ist etwa 1,77 Meter groß, schlank, hat graues, eher lichtes Haar und trägt eine schwarze Brille. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Hinweise unter Tel. 05241 869-0 oder unter dem Polizeiruf 110.