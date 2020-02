Vera Corsmeyer (23), Junior-Chefin der Buchhandlung Markus an der Münsterstraße 9, hat am Donnerstag die Literarischen Veranstaltungen des Frühjahrs im Weberhaus bekannt gegeben: Hochkarätige Autoren werden aus ihren Werken lesen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Freunde des gedruckten Buches dürfen sich auf einen Frühling in Gütersloh mit namhaften Schriftstellern freuen: Elke Corsmeyer, Inhaberin der Buchhandlung Markus an der Münsterstraße 9, wird mit ihrer Tochter Vera (23) bis zum Juni neun renommierte Autoren präsentieren, die aus ihren aktuellen Werken lesen.

Am Dienstag, 17. März, geht es mit Michelle Winters los, die von 19.30 Uhr an aus „Ich bin ein Laster“ vorträgt. „In dem Roman geht es um kleine, akzeptierte Lügen eines Ehepaares, das im kanadischen Nirgendwo lebt“, bietet Vera Corsmeyer einen Vorgeschmack auf den Auftakt mit der Schriftstellerin aus Toronto.

Eindrücke aus dem kanadischen Nirgendwo

Die im Wagenbach-Verlag erscheinende Kriminal-Liebesgeschichte „Ich bin ein Laster“ biete dabei einen charmanten Einblick in die kanadische Seele, voller lustiger Begebenheiten und kurioser Wendungen. „Und mittendrin steckt der Kulturkampf zwischen französischem Folk und englischem Rock, zwischen Chevy und Ford und anderen unüberbrückbaren Gegensätzen“, berichtet die Buchhändlerin weiter. Auch wie lange in Kanada ein Teebeutel in der Tasse ziehen müsse, gehöre zu diesen Besonderheiten.

Jonathan Coe, der nach Auskunft Corsmeyers zu den wichtigsten und witzigsten zeitgenössischen Autoren Großbritanniens gehöre, tritt am Mittwoch, 25. März, im Weberhaus auf. Er wird, mit Moderator und Übersetzer Oliver Rachner an seiner Seite, aus seinem neuen Roman „Middle England“ vortragen. Das Schwerpunkt-Thema von Coes klug-ironischer Komödie sei der Brexit, erläutert Corsmeyer, der die britische Gesellschaft und ganz Europa spalte. „Ab wann lief alles schief?“, fragt die Gastgeberin und fügt an: „Dieser unterhaltsame und fein gesponnene Gesellschaftsroman blickt tief in die Seele des englischen Wesens“, meint Corsmeyer.

Frank Berzbach („Die Schönheit der Begegnung“) wird mit seiner Gütersloher Verlegerin Julia Eisele am Donnerstag, 2. April, in der Buchhandlung zu Gast sein. Berzbach, der sich als Autor zahlreicher Sachbücher einen Namen gemacht habe, sei ein „Verfechter der Schönheit im Alltäglichen“, so Vera Corsmeyer.

Klug-ironische Komödie von Jonathan Coe

Eine „intensive Frauengeschichte“ kündigt sie von Franziska Hauser an, die am Dienstag, 21. April, aus ihrem Werk „Die Glasschwestern“ lesen wird.

Jens Bisky, ältester Sohn des 2013 verstorbenen PDS-Politikers Lothar Bisky, wird am Mittwoch, 13. Mai, sein 1,5 Kilogramm schweres Sachbuch zur Bundeshauptstadt präsentieren. Mit der Gesamtdarstellung – vom 30-jährigen Krieg bis zur Gegenwart – setze Bisky Berlin ein Denkmal, so Vera Corsmeyer.

Christopher Kloeble liest am Dienstag, 26. Mai, aus „Das Museum der Welt“ vor, den Abschluss bilden Simon Roden, An­dreas Bernard und Lars Reichardt am 16. Juni mit der Staffellesung zu „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi. Karten und alle Infos im Web: