Gütersloh (WB) Als größter Abbruchbagger der Messe „bauma 2019“ hat er für Aufmerksamkeit gesorgt. Ab Herbst 2020 kann er endlich zeigen, was in ihm steckt. Der KMC1600S zieht um nach Lünen und wird dort das Kohlekraftwerk der Hagedorn Unternehmensgruppe in seine Einzelteile zerlegen. Um den hauseigenen Maschinenpark weiter auszubauen ist die Hagedorn Unternehmensgruppe mit dieser Anforderung auf einen ihrer Top-Partner – die Kiesel GmbH – zugegangen.

In über einjähriger Projektdauer wurde gemeinsam die ideale Maschine konzipiert. Herausgekommen ist Deutschlands größter Abbruchbagger. Der 230 Tonner ist ein echtes Kraftpaket. Als Basis für den modifizierten Oberwagen dient ein Hitachi EX 1200. Dank des Cummins-Niederemissionsmotor mit Ladeluftkühlung kommt er mit 23,15 Litern Hubraum auf 771 PS. Auch sonst kann er mit einigen großen Zahlen auftrumpfen. Die hydraulische Leistung liegt bei bis zu 1000 Liter/Minute und 350 bar.

Chirurgische Feinarbeit in 60 Meter Höhe

Die Gesamtmenge des Hydrauliksystems kann mit 1700 Litern punkten. Das Gesamtgewicht des Baggers kommt mit den Ausrüstungsvarianten auf über 300 Tonnen. Die Maschine ermöglicht chirurgische Feinarbeit in 60 Meter Höhe wie auch brachiale Reißkräfte. „Unser neuer Bagger ist nicht nur beeindruckend groß und ein echtes Schwergewicht, sondern vor allem ein riesiger Mehrwert für unsere Flotte“, sagt Thomas Hagedorn, geschäftsführender Gesellschafter.

Acht Transporte bis zum Einsatzort Lünen

Doch wie kommt die Maschine an seinen neuen Bestimmungsort? Bis zu acht Transporte sind nötig, um das Gerät und seine vollständige Arbeitsausrüstung zu transportieren. Das Transportgewicht des Oberwagens allein liegt bei gut 76 Tonnen. Dank eines kleinen Extras ist für die Verladung kein Kran mehr nötig. Ein angebautes hydraulisches Hebesystem ermöglicht die eigenständige Verladung der Laufwerksschiffe und des Kontergewichts. Mit der Inbetriebnahme im Herbst 2020 geht es also kräftig weiter voran. Dann nimmt der KMC1600S im bekannten Hagedorn Style seine Arbeit am Hagedorn Kraftwerk in Lünen auf. Die Revitalisierung der Kraftwerksfläche soll 2023 abgeschlossen sein.