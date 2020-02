Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Patienten und Besucher stehlen Atemschutzmasken und Desinfektionssprays aus den Beständen der beiden Gütersloher Kliniken. Sie tauchen äußerst aggressiv in den Notaufnahmen auf und werden am Telefon ausfällig. Kreisgesundheitsdezernent Thomas Kuhlbusch: „Die Krise in den Köpfen ist schlimmer als die tatsächliche Bedrohung durch das Coronavirus.“

Noch gebe es im Kreis Gütersloh keinen bestätigten Fall einer durch den neuen Virus hervorgerufenen Lungenentzündung. Die Meldung dreier Verdachtsfälle aus Bielefeld und die dort verhängte Schließung einer Förderschule lieferten dem Kreis Gütersloh keinen Grund, jetzt hier eine Schule oder einen Kindergarten zu schließen oder Großveranstaltungen abzusagen: „Sünne Peider in Versmold findet statt.“

Kritik am Gesundheitsminister

Die Panik in den Köpfen lastet Dr. Heinrich-Josef Sökeland vor allem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Der in Harsewinkel praktizierende Hausarzt und Vorsitzende der CDU-Kreisfraktion schimpft: „Wenn er am Abend im Fernsehen sagt, alle sollten ruhig bleiben, weil es sich erst um eine beginnende Epidemie handele und sich jeder auf Kosten der Kasse beim Hausarzt testen lassen könne, löst er damit erst die Panik aus.“ Die Hausärzte im Kreis Gütersloh hätten weder ausreichend Test- noch Schutzmaterial, um flächendeckende Untersuchungen vornehmen zu können: „Als Gesundheitsminister müsste er das wissen.“ Von einer rechtzeitigen Vorsorge der Bundesbehörden bei Ausbruch des Virus in China sei ihm jedenfalls nichts bekannt.

Konsequenz: Der Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus werde erst vorgenommen, wenn es einen erhärteten Verdachtsfall gebe. Falls also jemand selbst in einer der bekannten Krisenregionen war oder mit einer Person in Kontakt stand, die aus so einer Krisenregion kam. Sökeland: „Wer auf einer Messe in Nürnberg einen Chinesen gesehen hat, braucht keinen Test. Er ist auch nicht nötig, falls jemand eine Kreuzfahrtreise nach Teneriffa unternehmen will.“

Vorsorgehysterie

Die Vorsorgehysterie drohe die Arbeit in den Praxen und Kliniken lahm zu legen. Dr. Anne Bunte leitet das Kreisgesundheitsamt: „Die normale Influenza und üblichen Erkrankungen lasten Ärzte und Pfleger derzeit völlig aus. Die beiden Kliniken halten keine freie Betten und freie Stationen für Coronavirusfälle vor.“ Isolierbetten würden nur für lebensgefährliche Infektionen vorgehalten: „Also für die Risikogruppen Ü60 und chronisch Kranke.“ Inzwischen drohten Operationen auszufallen, weil es keine Schutzmasken mehr gebe: „Dabei gehören sie genau dort hin.“ Dezernent Kuhlbusch warnt in bewusst drastischer Sprache davor, schon zu schießen bevor es überhaupt einen Krieg gebe. Nicht einmal ein von einem Arbeitgeber verteiltes Desinfektionsmittel sei derzeit eine angemessene Vorsorge: „Normale Hygienemaßnahmen sind die beste Prophylaxe. Beim Händewaschen reicht die Seife.“