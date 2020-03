Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der SPD-Stadtverband Gütersloh nominiert den Ratsherrn Volker Richter (54) zum Kandidaten im Bürgermeisterwahlkampf 2020. Bei der Aufstellungsversammlung am Donnerstagabend im „Brauhaus” erhält der profilierte Sozialpolitiker 48 von 54 abgegebenen Stimmen. Es gab zwei Enthaltungen.

Richter will bei der Kommunalwahl am 13. September Amtsinhaber Henning Schulz (CDU) ablösen. In seiner Rede zählte er eine Reihe politischer Aufgaben auf, die seiner Ansicht nach derzeit nicht optimal angegangen werden: „Gütersloh kann das besser!”.

Schon als der SPD-Stadtverbandsvorstand Richter im Januar als Spitzenkandidat vorstellte, betonte der langjährige Ratsherr immer wieder, wie wichtig es ihm sei, die Bedingungen für die Menschen in dieser Stadt zu verbessern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken zu wollen. Es gehe ihm um eine gerechtere Stadt und um Solidarität gegenüber jenen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stünden. Für Menschen in Problemlagen müsse es bessere Hilfestellungen geben.

Der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Henning Schulz an der Spitze attestierte er große Fachkompetenz. Aber Schulz agiere bei einigen Themen viel zu defensiv. Richter nannte in der Versammlung zum einen das Stichwort Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum. Diese Aufgaben hätte Schulz längst zur Chefsache ernennen müssen. Das Kostendesaster rund um den Um- und Neubau der Dritten Gesamtschule habe darüber hinaus ein ausgewachsenes Kommunikationsproblem in der Verwaltung aufgedeckt.