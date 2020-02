Werner Gehring (links) strahlt: Soeben hat er von Bürgermeister Henning Schulz (47, CDU) die Ernennungsurkunde überreicht bekommen. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich mich in die Reihe der Gütersloher Ehrenbürger einordnen darf“, sagt der sichtlich bewegte Unternehmer und Wohltäter. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Der Unternehmer und Stifter Werner Gehring ist am Freitag zum Ehrenbürger Güterslohs ernannt worden. Mit dieser höchsten Auszeichnung, die in der Stadt zu vergeben ist, werden die Verdienste des 85-Jährigen „um das Ansehen der Stadt und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger“ gewürdigt, heißt es in der Ratsvorlage.