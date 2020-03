Von Anonymous User

Gütersloh (gl) - Zwei Männer haben am frühen Sonntag eine Spielothek an der Hohenzollernstraße überfallen. Sie hatte bereits geschlossen und eine 57-jährige Angestellte war gegen 1 Uhr noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als die beiden Männer an der Tür klopften.