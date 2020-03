Von Anonymous User

Gütersloh (dpa) - Ein anonymer Spender hat der Deutschen Schlaganfall-Hilfe in Gütersloh per Briefkuvert eine dicke Spende in D-Mark zukommen lassen: Es handelte sich um zwei 500 D-Mark-Scheine und einen 1000 D-Mark-Schein. Eine Mitarbeiterin habe die ungewöhnliche Post geöffnet, teilte die Stiftung mit.