Von Anonymous User

Gütersloh (jed) - Eines vorweg: Karneval kann weder die Welt retten, noch den Klimawandel stoppen. Aber er vermag stundenweise ein Lachen in die Gesichter der Menschen zu zaubern. Genau das hat auch der Kattenstrother Karnevals Club am Samstag bei seiner Karnevalssitzung in der Stadthalle getan.