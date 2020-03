Von Anonymous User

Gütersloh (gl) - Laut Deutscher Wetterdienst ist in Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die am Montag noch anhalten können. Die Stadt Gütersloh und ihre Schulen empfehlen den Eltern, ihre Kinder am Montag, 10. Februar, zuhause zu lassen.