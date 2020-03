Von Anonymous User

Gütersloh (ei) - Ein Bielefelder hat am Sonntagabend gegen 22.04 Uhr auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Gütersloh einen schweren Unfall verursacht. In Fahrtrichtung Hannover kam der Mann mit seinem Porsche ins Schleudern. In der Folge raste ein weiterer Pkw in den Unfallwagen.