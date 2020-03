Gütersloh (gl) - Nach einem Raubüberfall auf eine Spielothek an der Hohenzollernstraße am frühen 16. Februar hat sich ein 34-jähriger Verdächtiger der Polizei gestellt. Der Gütersloher meldete sich am Sonntag bei den Gütersloher Beamten, nachdem die Polizei mit Bildern auf einem landesweiten Fahndungsportal nach ihm gesucht hatte.