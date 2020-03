Gütersloh (dl) - Nach gut einem halben Jahr ist die „Allerlei“-Niederlassung an der Berliner Straße 31 schon wieder Geschichte. Einen längeren Leerstand des früheren Deichmannstandorts in der Innenstadt wird es nicht geben: Mit Camp David kommt ein Textil-Schwergewicht nach Gütersloh.

Die Eröffnung der Herrenbekleidungsfiliale soll laut Holger Dube in der ersten oder zweiten Maiwoche erfolgen. „Ziemlich sportlich“, bezeichnete der ausführende Bauleiter der Clinton Großhandels-GmbH den Zeitplan am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Denn nach diversen Handwerksarbeiten im Gebäudeinnern soll der veredelte Rohbau Mitte April an den Konzern übergeben werden. Dube teilte weiter mit, dass die Verkaufsfläche circa 140 Quadratmeter betragen wird. Das Obergeschoss wird, wie bereits bei „Allerlei“, nicht bespielt.

Unangefochtener Camp-David-Markenbotschafter Nummer eins ist Dieter Bohlen („Deutschland sucht den Superstar“), der das Mode-Label mittlerweile seit zehn Jahren nach außen hin vertritt. Weitere prominente Werbeträger sind der ehemalige Profiboxer Arthur Abraham und das schwedische Top-Model Marcus Schenkenberg.

Die 1997 gegründete Marke Camp David ist das Zugpferd der Clinton Großhandels-GmbH mit Sitz in Hoppegarten (Brandenburg). Weitere Zweige des Konzers sind Soccx (Bekleidung für Frauen) und das erst 2019 ins Leben gerufene Label Harlem Soul (Mode für junge Leute).

Laut Eigenauskunft auf der Internetseite der Clinton Großhandels-GmbH gibt es kettenübergreifend weltweit 245 Filialen. Die Gesamtverkaufsfläche beträgt 62.000 Quadratmeter. 2017 lag der Jahresumsatz laut DDW-Wirtschaftsdienst bei 167,8 Millionen Euro.

Bis Juni 2019 war an der Berliner Straße 31 eine Deichmann-Filiale ansässig, die sich mit ihrem Umzug in das Eckhaus Berliner Straße/Schulstraße vergrößerte. Im Juli siedelte sich „Allerlei“, ein Anbieter von Accessoires und Geschenkartikeln im Niedrigpreissegment, in den ehemaligen Deichmann-Räumen an.