Das Programm umfasst 15 Angebote von Workshops, Vorträgen über Filme und Kulturveranstaltungen bis hin zu einem Aktionstag.

„Wo Vielfalt den Alltag prägt, da gelingt das Zusammenleben weit besser als dort, wo es keine Gelegenheit zur täglichen Begegnung gibt“, sagte Bürgermeister Henning Schulz (CDU) am Montag dieser Zeitung. Er hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. In Gütersloh lebten Menschen aus 125 Ländern. Schulz: „Mein Ziel ist ein friedliches und respektvolles Miteinander.“ Er habe beim Einkaufen schon mal das Gefühl, das Menschen mit Migrationshintergrund nicht so wahrgenommen würden. Das fühle sich für die Betroffenen unangenehm an – als wären sie nicht Teil des Ganzen.

Thorsten Klute, Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (Awo) OWL, dankte Schulz und der Stadt. Gütersloh übernehme mit den Aktionswochen Verantwortung für die ganze Region. In Zeiten, in denen Sachen gesagt würden, die vor fünf, sechs Jahren noch undenkbar gewesen seien, seien die Aktionswochen wichtiger denn je. Damit mache die breite Öffentlichkeit deutlich: „Das geschieht nicht in meinem Namen.“ Ein Viertel der Menschen habe einen Migrationshintergrund. Klute: „Wenn dieses Viertel weg wäre, dann wäre die Stadt ganz arm.“

Das Programm für die Aktionswochen habe schon vor dem Anschlag in Hanau gestanden, sagte Sophie Brzezinski von der Awo-Integrationsagentur und Servicestelle Antidiskriminierung an der Königstraße. Gerade in Zeiten, in denen Rassismus lauter werde und sich rechter Terror breitmache, „ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen“.

Jungen und Mädchen der Grundschule Pavenstädt sind die Hauptdarsteller in einem Videoclip, der zeigt, wie Vielfalt Freundschaften bereichert. Außerdem zeigt er, dass gemeinsame Interessen wichtiger sind als Herkunft, Hautfarbe und Religion. Der Film, den Johann Schindler erstellt hat, wird im Internet von den beteiligten Initiativen geteilt.

Höhepunkt der Reihe ist am Samstag, 21. März (Internationaler Tag gegen Rassismus), von 14 bis 16 Uhr ein Aktionstag auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Grundschulen und Künstler beteiligen sich mit Aktionen, und die Netzwerkpartner stellen sich vor.

Das sind der Arbeitskreis Asyl, Amnesty International, die Awo OWL, Bündnis 90/Die Grünen, das Islamische Zentrum, Die Falken, Gleichstellungsstelle, Jugendförderung und Integrationsbeauftragter der Stadt, die Stadtbibliothek, Jusos, Weberei, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus OWL, Kriminalprävention, die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh, der AWO-Kreisverband und der Jugendtreff Freiraum 17.

Was das noch Programm bietet

Empowerment durch Comics für Mädchen und junge Frauen: Sonntag, 15. März, 11 bis 17 Uhr, Islamisches Zentrum, Wiedenbrücker-Straße 33.

Institutionellen Rassismus und institutionelle Diskriminierung verstehen und überstehen: Montag, 16. März, 14.30 bis 17.30 Uhr, Freiraum 17, Schulstraße 17.

Fridays for Future so white? Schwarze Perspektiven auf die Klimadiskussion: Montag, 16. März, 18 bis 20 Uhr, Freiraum 17.

Was ist Heimat? Montag, 16. März, 19 Uhr, Stadtbibliothek, Blessenstätte 1.

Spiele zum Thema Anti-Diskriminierung (ab 16 Jahre): Dienstag, 17. März, 16 bis 18.30 Uhr (Anmeldung unter g.ucar@awo-guetersloh.de).

Auf zu einer Kultur der Menschenrechte! Was Menschenrechtsbildung bewegen kann: Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr, AWO-Fachdienste, Königstraße 52.

Seenotrettung hautnah dokumentiert: Mittwoch, 18. März, 18 Uhr, Reinhard-Mohn-Berufskolleg, Wiesenstraße 29.

Film „Ich gehe immer leise“: Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, Weberei, Bogenstraße.

Antifaschistischer Stadtrundgang: Donnerstag, 19. und 26. März, 17 Uhr, Dreiecksplatz.

Film „Der zweite Anschlag“: Freitag, 20. März, Bambi-Kino, Bogenstraße. Gottesdienst mit Geflüchteten: Sonntag, 22. März, 18 Uhr, Martin-Luther-Kirche.

Unerhört! Diese Flüchtlinge: 18 bis 20 Uhr Café Connect, Kirchstraße 10 a. Sprache, Macht, Gesellschaft. Diskriminierungssensibel sprechen lernen: Dienstag, 24. März, 16.30 bis 19.30 Uhr, AWO-Fachdienste, Königstraße 52.

Enno Stahl: Die Sprache der neuen Rechten: Mittwoch, 25. März, 18 bis 20 Uhr, AWO-Zentrum, Böhmerstraße 13.

www.awo-fachdienste-migration.de/Aktionen