Kurz nach 20 Uhr war der 62-Jährige Fahrer eines Seat Atega auf der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung B61 kommend in Richtung Verler Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Eickhoffstraße bemerkte er offenbar starke Schmerzen und konnte vermutlich auch noch selber einen Notruf absetzen und das Fahrzeug zum Stehen bringen. Wenige Augenblicke später kam ein Polizeibeamter in seiner Freizeit als Beifahrer in einem Audi an der Gefahrenstelle vorbei, der Fahrer hielt an und sicherte die Gefahrenstelle ab. Gleichzeitig wurde die Feuerwehr alarmiert, ferner Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug. Weil bei dem Fahrzeug offenbar bei Fahrtantritt die Türen verschlossen werden, musste das Glas der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen werden. Nur so gelangten die Einsatzkäfte an den Mann, der inzwischen leblos hinter dem Lenkrad zusammengesackt war.

Während der Gütersloher auf offener Straße von den Einsatzkräften reanimiert werden musste, filmte ein Passant die Szenerie mit seinem Handy. Das wurde später von Polizeibeamten für eine Strafanzeige beschlagnahmt.

Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Mann ins Gütersloher Klinikum eingeliefert. Zwei Autofahrer meinten dann aber, an dem quer auf der Straße stehenden Streifenwagen vorbeifahren zu müssen, als sie in Richtung B 61 unterwegs waren.