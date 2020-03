Gütersloh (gl) - Gaststätten, Shisha-Bars und Kioske sind am Samstagabend bei einer Aktion der Polizei, des Zolls und der Stadt Gütersloh kontrolliert worden. Wie es in einer Mitteilung heißt, sollen durch die Aktionen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz oder das Jugendschutzgesetz entgegengetreten werden.

Die Kontrollen fänden in unregelmäßigen Abständen statt und würden wiederholt. Am Samstagabend wurden nicht gemeldete Arbeitnehmer registriert. Zudem wurden im Rahmen einer weiteren Kontrolle Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Scheinselbstständigkeit festgestellt. In beiden Verdachtsfällen wird aktuell weiter geprüft.

Darüber hinaus wurden in drei Shisha-Bars Tabakwaren sichergestellt, über die die Eigentümer keinen Herkunftsnachweis erbringen konnten. In einer Gaststätte am Magnolienweg wurde ein illegaler Wettautomat gefunden. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Ebenso wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten aufgrund des Nichteinhaltens des Nichtraucherschutzgesetzes in drei Shisha-Bars eingeleitet. Gegen den Inhaber einer Shisha-Bar an der Kampstraße wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz wegen einer nicht konzessionierten Veranstaltung eingeleitet.

Die Beamten kontrollierten ebenso die Fluchtwege in den Lokalitäten. Wie bereits in der Vergangenheit, fiel dabei eine Bar an der Berliner Straße auf, deren Fluchtweg wiederholt zugestellt worden war. Aufgrund eines weiteren, zugestellten Fluchtwegs einer Gaststätte an der Rolandstraße wurde ebenso ein Bericht an das Bauamt gefertigt, wie die Behörden mitteilen.