Gütersloh (din) - Dem Bauverein Gütersloh geht es wie anderen Bauwilligen. Er sucht Grundstücke, findet aber keine in der Stadt. Ihm bleibt nur, eigene Liegenschaften nachzuverdichten wie die Depenbrock-Siedlung an der Holzrichter-Straße.

„Wenn es mehr Grundstücke gäbe, würden wir gerne bauen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Schmelz, als er am Dienstag zum letzten Mal die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorstellte. Es gebe einen Bedarf ohne Ende, der Bauverein habe ein eingespieltes Team und das nötige Kapital.

Allein, es mangele an Flächen. Schmelz appellierte an die Stadt, bei der Baulandoffensive und beim kommunalen Baulandmanagement Vermieter in den Blick zu nehmen und nicht nur Käufer zu bedienen. Der Wohnungsmarkt sei weiter angespannt. Besonders groß sei die Nachfrage nach 50 bis 60 Quadratmeter großen Single-Wohnungen. Es gebe aber auch eine steigende Nachfrage nach größeren Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen für Familien.

Der Ansatz der städtischen Baulandpolitik sei im Ansatz gut, müsse aber auch konsequent umgesetzt werden. Für eine städtische Wohnungsgesellschaft gelte, auch sie benötige Flächen. Für mehr als vier Millionen Euro will der Bauverein auf seinen rückwärtigen Flächen an der Holzrichterstraße in drei Gebäuden 22 barrierefreie Seniorenwohnungen bauen.

Die Änderung des Bebauungsplans steht nächste Woche im Planungsausschuss an. Schmelz hofft auf einen Baubeginn im Dezember und eine Fertigstellung Ende 2021. Dann werde es von der ersten Idee bis zur Fertigstellung dreieinhalb Jahre gedauert haben mit entsprechende Baukostensteigerungen. Die Stadt hatte den ersten Entwurf nicht akzeptiert und auf einem Wettbewerb bestanden.

Außerdem soll in diesem Jahr die Siedlung Auf der Hucht und Loerpabelsweg mit 21 Wohnungen aus den 60er-Jahren für 1,7 Millionen Euro modernisiert werden. Im vergangenen Jahr gab es beim Bauverein keine Neubauten. Deswegen ging die Investitionssumme von 3,8 auf 2,3 Millionen Euro zurück. Der Umsatz legte wegen höherer Mieteinnahmen um 8,1 Prozent auf 8 Millionen Euro zu. „Der Jahresüberschuss ist mit 2,3 Millionen Euro das beste Ergebnis der 110-jährigen Unternehmensgeschichte“, sagte Schmelz. Grund seien höhere Mieteinnahmen und geringere Instandhaltungskosten. Die Bilanzsumme stieg geringfügig von 59,6 Millionen Euro auf 59,9 Millionen.

Die durchschnittliche Kaltmiete stieg von 5,45 Euro je Quadratmeter auf 5,53 Euro. „Bei Neuvermietungen liegen die Mieten höher“, sagte Schmelz. Die Leerstandsquote betrug zum dritten mal in Folge zum Jahreswechsel null Prozent. Die Fluktuation – es gab genau 100 Kündigungen – ging von 10,5 im Vorjahr auf 8 Prozent zurück. Ein hoher Anteil der Auszüge gehe auf den Erwerb eigener, gebrauchter Immobilien zurück. Die Zahl der Mitglieder liegt konstant bei gut 1900. Sie sollen auch für 2019 wieder eine Dividende von vier Prozent erhalten.

Nach 18 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft verlässt Wolfgang Schmelz Ende Juni den Bauverein und geht in den Ruhestand. An seine Stelle tritt Jörg Höfel, der seine Tätigkeit zum 1. April aufnimmt. Höfel kommt von der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen, der städtischen Wohnungsgesellschaft. Der gebürtige Bielefelder und „überzeugte Ostwestfale“ kennt Gütersloh nach eigenen Worten gut. Seit 35 Jahren ist er in der Wohnungswirtschaft tätig, überwiegend in leitenden Funktionen in der Finanzierung und Projektentwicklung. Höfel ist verheiratet und hat vier Kinder.

Der neue Chef will den Kurs seines Vorgängers fortsetzen. Auch er sagt: „Wir hätten die Stärke zu bauen, aber wir können nicht. Wir können noch so gute Ideen haben. Wenn wir keine Flächen haben, stoßen wir an Grenzen.“ Es sei wichtig, dass die Stadt eine Baulandstrategie habe. „Druck vom Kessel zu nehmen, das schafft man nur mit Geschosswohnungsbau“, so Höfel.