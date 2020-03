Eine der Personen sei ein Rückkehrer aus Italien, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Person habe sich nach der Rückkehr am vergangenen Wochenende unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben und Kontakte zu anderen Menschen vermieden.

Nach Rückkehr Kontakte vermieden

Bei den anderen vier bestätigten Fällen des Coronavirus handelt es sich den Angaben zufolge um Rückkehrer aus Österreich. Auch sie hätten sich direkt nach ihrer Rückkehr in häusliche Isolierung begeben, um weitere Ansteckungen zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Angaben von Landrat Sven-Georg Adenauer zeigen alle Betroffenen keine oder nur geringe grippale Symptome. „Durch das umsichtige und verantwortliche Verhalten der Betroffenen ist es derzeit nicht erforderlich, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die über die Ermittlung, Information und Beratung der Kontaktperson hinaus gehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der vergangenen Woche hatte es einen zunächst als laborbestätigt genannten Fall gegeben, bei dem die Auswertung der Zweitprobe jedoch negativ ausfiel. Es hatte sich um einen älteren Mann mit Erkältungssymptomen gehandelt. Die falsche Bestätigung wurde später mit einer Kommunikationspanne begründet.

Konferenz bei der Kreisverwaltung

Beim Kreis Gütersloh trafen sich am Dienstag zudem Vertreter aller 13 Ordnungsämter der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh mit Kreisgesundheitsdezernent Thomas Kuhlbusch und der Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Dr. Anne Bunte, um über das Vorgehen beim Auftreten von bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus und der Durchführung von Veranstaltungen und Großveranstaltungen beraten.

Durch die am Nachmittag veröffentlichten Vorgaben des Erlasses ist davon auszugehen, dass im Kreis Gütersloh bis auf weiteres keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern oder Teilnehmern durchgeführt werden. Der Erlass des Landes dürfte in der Regel dazu führen, dass die Veranstalter von sich aus etwaige Großveranstaltungen absagen werden oder über eine Beschränkung der Besucher oder Teilnehmerzahl nachdenken werden, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Zuständig für gegebenenfalls erforderliche Untersagungen von Großveranstaltungen sind die örtlichen Ordnungsbehörden.

Hygienemaßnahmen prüfen

Bei Veranstaltungen mit geringeren Besucher- oder Teilnehmerzahlen seien insbesondere infektionshygienische Schutzmaßnahmen zu prüfen. Als Leitlinie werde dabei die Handlungsempfehlungen des Robert Koch Instituts zur Durchführung von Großveranstaltungen herangezogen.

„Desto weniger risikogeneigt die Zusammensetzung der Teilnehmer (bekannte Personen, geringe Personenzahl, Alter und Gesundheitszustand der Personen), die Art der Veranstaltung (Dauer, Intensität der Kontakte) und der Ort der Veranstaltung (Freiluft, großer gut belüfteter Raum oder eng bestuhlter Raum) sind, je eher lässt sich das Ziel erreichen, dass das Risiko der weiteren Verbreitung des neuen Coronavirus verringert wird“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Wir empfehlen daher allen Veranstaltern, sich zu den Fragen, ob und wie sie geplante Veranstaltungen durchführen, an dem neuen Erlass und den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Großveranstaltungen zu orientieren“, rät Kuhlbusch mit Blick auf geplante Veranstaltungen.

Der Kreis Gütersloh setze weiterhin auf die Verantwortung der Veranstalter, aber auch eines jeden Einzelnen. Wenn jeder, der unter Symptomen wie Fieber, trockenem Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit und Durchfall leide, zu Hause bleibe, den Kontakt mit anderen soweit wie möglich vermeide, seinen Hausarzt anrufe und mit ihm das weitere Vorgehen abspreche, wäre schon sehr viel gewonnen.

„Die fünf ersten Fälle im Kreis Gütersloh zeigen, dass das eigenverantwortliche und umsichtige Verhalten jedes Einzelnen in der Tat das Wichtigste ist, um die Verbreitung des Virus zu unterbinden!“, wird Landrat Adenauer in der Mitteilung zitiert.

Bürger-Hotline 05241/85-4500

Für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um das neuartige Coronavirus haben, hat der Kreis eine Bürger-Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 05241/85-4500 erreichbar. Ab 17 Uhr könne das Bürgertelefon der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116 117 angerufen werden.