„Das ist die höchste Anzahl seit mehreren Jahren“, stellte Festivalleiter Detlef Clever beim Pressegespräch hocherfreut fest. Insgesamt 36 Kurzfilme in der Lauflänge von einer Minute bis zu 19 Minuten präsentiert Clever zusammen mit den Bambi-Betreibern, dem Brüderpaar Christoph und Oliver Groteheide. Die drei kündigen eine „interessante Mischung“ aus Spiel-, Dokumentations-, Animations- und Musikfilmen an. Etliche seien übrigens auf den letzten Drücker

Programm

Freitag, 13. März:

20 Uhr (Einlass ab 19.15 Uhr) Eröffnungsfest des Kurzfilmfestivals mit Suppe und Sekt. Auf dem Programm stehen Beiträge der Sektion A, 22 Kurzfilme, die unter dem Motto „Vorwiegend heiter“, gebündelt sind. Karten kosten 13 Euro.

Samstag, 14. März:

Ab 20 Uhr werden 14 Streifen der Kategorie B gezeigt: Sie gehören inhaltlich zum Bereich „dramatisch/visionär“. Der Eintritt beträgt an diesem Abend neun Euro.

Mittwoch, 18. März:

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: In einem Best-Of-Programm werden ab 20 Uhr die jeweils fünf besten regionalen und internationalen Kurzfilme gezeigt, die vom Publikum und der Jury als Favoriten nominiert wurden. Vorab geht die Preisverleihung für die Siger über die Bühne. Tickets (neun Euro) für das Best-Of-Programm gibt es an der Abendkasse.

eingereicht worden, berichtet Clever von einer intensiven Sichtungsarbeit.

Was dabei herausgekommen ist, können sich die Kurzfilmfreunde in zwei Kategorien zu Gemüte führen: 22-mal heißt es am Freitag, 13. März, „vorwiegend heiter“, und 14-mal geht es tags darauf, ebenfalls ab 20 Uhr, um Dramatisches und Visionäres. Wer die Preise entgegennehmen darf, entscheidet sich am Mittwoch, 18. März. Eine fünfköpfige Expertenjury, darunter „Glocke“-Redakteurin Anja Frielinghaus, und auch das Publikum küren jeweils ihre Top Ten. Wobei beide Votings jeweils zu 50 Prozent in die Gesamtwertung einfließen. Nach Auszählung der Punkte wird feststehen, welches der beste regionale Beitrag sein wird und welcher internationale Film auf Platz eins steht.

Viele der heimischen Wettbewerbsteilnehmer werden persönlich im Bambi/Löwenherz dabei sein, wenn Oliver Groteheide zur Begrüßung seine Ingwer-Preiselbeer-Suppe serviert. Wie Marlen Schäfer aus Bad Salzuflen. Nur gut, dass ihr vierter Teil der Carlo-und-Susi-Reihe mit dem Titel „Im Karatestudio Knochenbrecher“ in der heiteren Sparte läuft. Gespannt dürfen die Cineasten auf den Film „Mors“ sein, den Schüler des Evangelisch Stiftischen und Städtischen Gymnasiums Gütersloh gemeinsam gedreht haben. Oder auf das bereits ausgezeichnete Werk „Die Kräuterhexe“ von Manfred Krause, Vorsitzender des Videofimkreises Gütersloh.

Wen psychische Abgründe auf der Leinwand faszinieren, wird bei „Fließend Blut“ von Alexander Schnellbach auf seine Kosten kommen. Ein Kurzfilm, der in Gütersloh gedreht wurde. Die ganze Bandbreite des Programms wird dann deutlich, wenn sich die heimische Band The Sazerac Swingers auf die „Suche nach dem Jazz“ begibt. Der Gütersloher Filmemacher Stephan Unkrüer begleitete die bekannte New-Orleans-Swing-Gruppe auf ihrer Frankreich-Tour bis in den ältesten Jazz-Keller Europas.