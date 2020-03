Gütersloh (ei) - Drei Verletzte hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein schwerer Unfall auf der Kreuzung Spexarder Straße/ Sundernstraße gefordert. Die Sundernstraße musste komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Polizeibeamte an der Unfallstelle teilten mit, dass nach ersten Ermittlungen die 25-jährige Fahrerin eines Suzuki Kombi auf der Sundernstraße unterwegs war und die Spexarder Straße überqueren wollte. Mit ihr im Fahrzeug saß eine 22-jährige schwangere Frau. Beim Überqueren übersah die 25-Jährige einen aus Richtung Sürenheide komme

nden Mercedes, an dessen Steuer eine 52-jährige Gütersloherin saß. Die Fahrzeuge prallten im Frontbereich zusammen. Der Mercedes rutschte in den angrenzenden Graben.

Rettungskräfte behandelten die Verletzten an der Unfallstelle, ehe sie in Krankenhäuser nach Gütersloh und Bielefeld gebracht wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden – schätzungsweise etwa 6000 Euro.