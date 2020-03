Gütersloh-Friedrichsdorf (ei) - Drama in der Friedrichsdorfer Wohnsiedlung Zur Großen Heide: Ein Mann ist am Mittwoch nach ersten Ermittlungen der Polizei gegen 14.45 Uhr mit einem VW Arteon mit Absicht auf seine Mutter angefahren. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

In den Mittagsstunden soll es in der Wohnung der Familie zum wiederholten Mal zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sohn und seinen Eltern gekommen sein. Dabei wurde im späteren Verlauf offenbar auch der Skoda Oktavia des Vaters an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Sohn soll mit seinem Volkswagen in der Straße Zur Großen Heide gewartet haben. Die Eltern näherten sich mit dem Oktavia auf dem Hummelweg der Kreuzung. Sie erkannten den Wagen ihres Sohnes. Die Frau stieg aus und ging über den Weg.

Nach ersten Erkenntnissen gab der Sohn Gas und erfasste mit seinem Fahrzeug seine Mutter. Die Frau wurde in den Vorgarten geschleudert. Die Schwerstverletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich behandelt und anschließend in eine Spezialklinik geflogen.

Die Polizei sicherte den Tatort ab, am frühen Abend übernahm die Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen.