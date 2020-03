Gütersloh (gl) - Die Stadt Gütersloh hat am Freitagmorgen den Gütersloher Frühling abgesagt. Er hätte am Donnerstag, 19. März, beginnen sollen. Auch die Parklandschaft und der verkaufsoffene Sonntag entfallen. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Stadt bezieht sich in einer Pressemitteilung auf die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel „mit der klaren Anweisung auch Veranstaltungen unter 1000 Personen abzusagen, die nicht zwingend nötig sind, verbunden mit dem Aufruf an die Bürger, die Sozialkontakte möglichst einzuschränken“. Die Stadt sieht sich in Abstimmung mit der Gütersloh Marketing veranlasst, den gesamten Gütersloher Frühling mit allen Teilveranstaltungen inklusive verkaufsoffenem Sonntag – abzusagen.

Bürgermeister Henning Schulz (CDU): „Wir bitten um Verständnis dafür, dass auch wir angesichts der Entwicklungen die Lage tagesaktuell bewerten und in Echtzeit entscheiden müssen.“ Ein Aufruf zum gemeinsamen Treffen und Verweilen auf der Parklandschaft auf dem Berliner Platz sei in dieser Situation ein falsches Signal an die Bevölkerung. Sobald die Lage sich entspanne, werde die Stadt Gütersloh gemeinsam mit Gütersloh Marketing und dem Gütersloher Einzelhandel versuchen, das beliebte Veranstaltungsformat zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.