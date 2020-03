Gütersloh (rebo) - Eine zukunftsfähige Kleinstadt mitten in der Stadt. Ein Quartier, in dem Bestehendes und Neues, Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden wird. Ein Areal, das sich nach langer Abschottung nicht mehr gegen die Nachbarschaft abgrenzt, sondern sich nach einer Umgestaltung wieder anschließt.

Kurz: Ein Stadtviertel, das sich durch eine zukunftsfähige Verkehrsplanung und hohe Ästhetik auszeichnet – mit diesen Vorschlägen haben die Architekten des Teams Studio Wessendorf die Jury im Wettbewerb um die Gestaltung der Mansergh Barracks überzeugt. Am Freitagmorgen stellte Bürgermeister Hennig Schulz (CDU) die Sieger vor.

Nach einer letzten Überarbeitung der Entwürfe hatte das Team Studio Wessendorf Berlin/Studio RW Landschaftsarchitekten und das Team Coido Architects Hamburg mit Döll Architecten, Rotterdam/Karrees en brands Landscape Architecture and Urbanism, Hilversum, am Donnerstagabend ihre jeweiligen Pläne noch einmal den Mitgliedern der Jury erläutert. Die zunächst geplante Einbeziehung von Bürgern war in Verbindung mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt worden. Das Gremium entschied sich noch am Donnerstagabend für die Pläne des Teams Wessendorf/RW Landschaftsarchitekten.

„Es war ein wunderbares Verfahren“, betonte Professor Johannes Ringel, Vorsitzender der Jury. Besonders interessant sei gewesen, wie intensiv sich die Bürger dabei eingebracht hätten. Für ihn sei auch spannend gewesen, wie die Planer die Frage, wie das ehemalige britische Gelände wieder an die Stadt angebunden werden könne, bearbeitet hätten. „Uns hat das Verfahren großen Spaß gemacht“, betonte Architekt Jörg Wessendorf vom Siegerteam. „Wir freuen und sehr über die Entscheidung der Jury.“ Das Projekt sei ihm und seinen Mitstreitern ans Herz gewachsen. Er habe vor allem die Offenheit unter den beteiligten Teams geschätzt. „Man konnte sich von den Ideen der anderen inspirieren lassen, ohne voneinander abzugucken.“ Er sei gespannt, wie es weitergehe. Die Realisierung beginne ja jetzt erst.

In den zuletzt vorgelegten Entwurf seien wichtige Anregungen von Bürgern eingeflossen, erläuterte Wessendorf. Der Landschaft zur Dalke hin sei mehr Platz eingeräumt worden. Der Anschluss an die Bebauung im Süden sei flexibel umzusetzen. Die Panzerhallen sollen so weit erhalten bleiben, dass das ehemalige Kasernengelände erkennbar bleibe. Die Verbindung von Wohnen und Arbeiten solle auf dem Areal möglichst gut umgesetzt werden. Auch bei der Höhe der Gebäude sei ein guter Kompromiss zwischen den ersten Entwürfen der Planer und den Wünschen der Bürger gelungen, betonte Wessendorf. Während die Architekten zunächst auch eine zwölfgeschossige Bebauung vorgeschlagen hatten, sollen die drei höchsten Gebäude jetzt sieben Geschosse haben.

Bürgermeister Henning Schulz schwärmte am Freitag über die Möglichkeiten des Siegerentwurfs. Auf dem Gelände seien zukunftsfähige Projekte möglich. Die Stadt wolle das Gelände von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erwerben und dann blockweise mit der Realisierung beginnen. Als Eigentümerin habe die Stadt die Möglichkeit, auf die Struktur einzuwirken, erläuterte Schulz. Das bedeute aber nicht, dass die Stadt das Areal in ihr Portfolio aufnehme. Vielmehr sollen nach und nach Interessenten gefunden werden, die Teile des Entwurfs umsetzen wollten.

Wichtig sei die Durchmischung von Wohnen und Arbeiten, betonte Schulz. Mobilitätsströme sollten auf diese Weise verringert werden. Der Rad- und Fußverkehr solle gefördert werden. „So ist das Entree Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Der Individualverkehr wird im Süden in das Ringstraßensystem eingefädelt“, erläuterte der Bürgermeister. Parkgaragen im Einfahrtsbereich sollten dazu beitragen, dass der Autoverkehr im Quartier so weit wie möglich verringert werden könne.

Nach Abschluss des Wettbewerbs werden jetzt Gutachten über den Wert des Geländes erstellt. „Wir müssen wissen, worüber wir mit der Bima sprechen“, erklärte Inga Linzel vom Fachbereich Stadtplanung. „Das sind Wohnbauflächen in bester Lage“, ergänzte Henning Schulz. Die Preise würden „ordentlich“. Aber die Nachfrage nach Wohnbauland sei nach wie vor hoch. Er gehe davon aus, dass sich für die Teilstücke der ehemaligen Mansergh Barracks genügend Interessenten fänden.