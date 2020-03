Davon kommen acht aus Gütersloh, jeweils fünf aus Rietberg und Verl, je drei aus Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock, zwei aus Steinhagen und einer aus Borgholzhausen. Am Donnerstag waren es noch 15.

„Alle bekannten Fälle sind weiterhin reisebedingt“, teilte Gesundheitsdezernent Thomas Kuhlbusch, zugleich Leiter des Krisenstabs, am Freitag mit. Es handele sich um Rückkehrer aus Österreich, Italien und Südfrankreich. Kuhlbusch appelliert deshalb an Reiserückkehrer aus den Skigebieten in Österreich, insbesondere aus Ischgl, aus Südfrankreich und die Rückkehrer aus Italien und anderen vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebieten, sich unmittelbar in häusliche Quarantäne zu begeben: „Bitte bleiben Sie erst einmal zu Hause, begrenzen Sie bitte Ihre Kontakte im Haus auf das Nötigste, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, und sprechen Sie am Montag mit Ihrem Hausarzt.“

Der ganz überwiegende Teil der Erkrankten zeige keine oder nur leichte grippeähnliche Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Eine Person befinde sich nach wie vor in stationärer Behandlung, so Kuhlbusch.

Schulen und Kindertagesstätten zu

Die städtischen Schulen und Kindertagesstätten in der Kreisstadt bleiben ab Montag geschlossen. Damit Eltern sich darauf einstellen können, dürfen sie ihre Kinder laut Mitteilung der Stadt bis einschließlich Dienstag noch zur Schule schicken. „Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.“ Sie müssen laut Vorgabe des Lands außerdem ein Betreuungsangebot vorhalten für Kinder von Eltern, die etwa im Gesundheitswesen unverzichtbar sind. Die Eltern an den Kitas müssen die Betreuung ihrer Kinder laut Mitteilung selbst organisieren. Eltern, die in pflegerischen, medizinischen oder sonstigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge arbeiten, können ihren Betreuungsbedarf über ein Formular auf der Internetseite der Stadt anmelden.

Gütersloher Frühling:

Die Stadt hat den Gütersloher Frühling abgesagt. Er hätte am Donnerstag, 19. März, beginnen sollen. Auch die Parklandschaft und der verkaufsoffene Sonntag entfallen. Sobald die Lage sich entspanne, werde die Stadt mit Gütersloh Marketing und dem Einzelhandel versuchen, das Veranstaltungsformat zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, teilte die Verwaltung mit.

Stadtbus:

In den Bussen der Stadtwerke werden die Fahrerbereiche sowie die ersten Sitzreihen vorsorglich mit einem Absperrband vom Bereich der Fahrgäste getrennt. Fahrgäste sollen ausschließlich hinten einsteigen. Tickets müssen vor Fahrtantritt im Servicezentrum am ZOB an der Kaiserstraße oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Krankenhäuser:

Das Klinikum Gütersloh hat die Besuchszeiten auf 14 bis 18 Uhr beschränkt. Pro Tag und Patient wird nur ein Besucher vorgelassen. Personen mit grippeähnlichen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Durchfall dürfen nicht ins Haus, heißt es in einer Mitteilung. Auch in der Notaufnahme könnten keine Angehörigen in die Behandlungsräume mitkommen. Bis Ende April sind alle Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Kurse und Treffen von Selbsthilfegruppen abgesagt worden.

Am St.-Elisabeth-Hospital gilt ab sofort eine Beschränkung der Besuchszeiten auf 16 bis 18 Uhr und der Zahl der Besucher auf einen pro Patient und Tag. Auch im Hospital werden nur Besucher ohne Erkältungssymptome und ohne Hinweis auf Kontakt mit dem Coronavirus vorgelassen. Es gibt getrennte Zugangswege für Patienten mit und ohne Erkältungssymptome sowie eine gezielte Patienteninformation zum Coronavirus. Veranstaltungen für externe Gäste und Besucher werden stark reduziert. Außerdem gibt es nach Angaben von Sprecherin Verena Beckmann Notfallpläne für die Unterbringung isolierpflichtiger Patienten.

Gottesdienste:

In der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh finden die Gottesdienste bis auf weiteres statt. Allerdings wird empfohlen, sich nicht die Hände zu reichen und hygienische Grundregeln einzuhalten. Der kirchliche Unterricht etwa für Konfirmanden soll eingestellt werden, wenn auch die Schulen geschlossen werden. Alle sonstigen Gruppenveranstaltungen sollen laut Empfehlung abgesagt oder verschoben werden. Das gilt auch für Sitzungen, Vorträge, Konzerte und Bibelwochen.

Auch im katholischen Pastoralen Raum Gütersloh finden die Gottesdienste – Stand Freitag – statt. Das Bistum hat allerdings Weihwasser, die Mundkommunion und das Händerreichen untersagt, wie Pfarrer Elmar Quante berichtete.

Gütersloher Tafel:

„Im Moment versuchen wir, den Betrieb noch aufrecht zu erhalten“, sagte Geschäftsführerin Ruth Prior-Dresemann am Freitag. Ware sei noch ausreichend vorhanden. Haltbare Lebensmittel kämen ohnehin seltener zur Tafel.

Stadt bereitet Verfügung vor

Veranstaltungen:

Die Stadt bereitet eine Allgemeinverfügung vor, nach der auch öffentliche Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern im Regelfall untersagt werden und nur in Ausnahmefällen nach einem Punktesystem (kleine Teilnehmerzahl, im Freien oder in gut belüfteten Räumen) zulässig sein sollen. Private Veranstalter werden gebeten, bei der eigenen Risikoeinschätzung dies ab sofort eigenverantwortlich zu beurteilen und im Zweifel Termine abzusagen.

Städtische Einrichtungen:

Die Volkshochschule sagt alle Veranstaltungen, Seminare, Vorträge, sonstige Fortbildungen, Bildungsberatungen und Deutschkurse ab sofort ab. Auch die Osterferienspiele werden nicht stattfinden. Die Gütersloher Stadtbibliothek bleibt für Ausleihen geöffnet. Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Ebenso wird ein längerer Aufenthalt dort nicht gestattet sein.

Kommunalpolitik:

Für Rats- und Ausschusssitzungen gilt: Sitzungen finden weiter im Ratssaal statt, wobei ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen den Mitgliedern gesichert sein soll. Die Ratssitzung am 27. März soll – mit derselben Vorgabe – im Großen Saal der Stadthalle stattfinden.

Bürgerbüro:

Den Besucherverkehr im Rathaus betreffend wird die Stadtverwaltung ebenfalls am Montag weitere Informationen veröffentlichen. Sie empfiehlt darüber hinaus, für Anliegen vorrangig anzurufen sowie das Bürgerportal oder die Kontaktadressen unter www.guetersloh.de zu nutzen. „Für das Bürgerbüro wird dringend um eine vorherige Online-Terminvereinbarung (www.buergerportal.guetersloh.de) gebeten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.