Vor allem im Kirchspiel Isselhorst hatte sich Helmut Lütkemeyer, Ingenieur für Landschaftspflege und ehemaliger Chef des gleichnamigen Gartenbaubetriebs, mit seinem engagierten Wirken für die Entwicklung seines Ortsteils die Anerkennung vieler Bürger erarbeitet. „Helmut ist die herausragende Persönlichkeit Isselhorsts. Ohne ihn wären die CDU im Kirchspiel und der Ortsteil Isselhorst niemals das geworden, was sie heute sind“, hatte Harald Heitmann, Lütkemeyers Nachfolger als CDU-Ortsvorsitzender, noch im April vergangenen Jahres zu dessen 90. Geburtstag betont.

In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs war Lütkemyer auf dem Fliegerhorst in Gütersloh eingesetzt. 1949 machte er sein Abitur am Evangelisch Stiftischen Gymnasium. Den Landschaftsbaubetrieb, den Helmut Lütkemeyer nach Lehr- und Wanderjahren und dem Studium in Osnabrück in Isselhorst aufgebaut hat, führt heute sein Sohn Roland weiter.

Von 1985 bis 1999 leitete Lütkemeyer die CDU-Fraktion im Stadtrat. Wichtig war ihm in seiner aktiven Zeit immer das verlässliche Zusammenwirken mit der Verwaltung. Ein für ihn wichtiger Erfolg: Der Bau einer Müllverbrennungsanlage in Gütersloh konnte verhindert werden. Für die Errichtung des Gütersloher Theaters setzte sich Helmut Lütkemeyer dagegen intensiv ein. Als Vorsitzender des Beirats im Förderverein leistete er einen maßgeblichen Beitrag bei der Akquise der Spenden-Millionen. Die Eröffnung des Theaters vor genau zehn Jahren bereitete ihm große Freude.

Für sein intensives Wirken wurde Helmut Lütkemeyer bereits 1988 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bei der Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft im Ortsverband der CDU Isselhorst hob Landrat Sven-Georg Adenauer hervor: „Vieles im Kirchspiel trägt bis heute die Handschrift von Helmut Lütkemeyer.“ Um Helmut Lütkemeyer trauert seine Familie mit Sohn Roland und Tochter Sabine. Die Beerdigung soll im engsten Familienkreis stattfinden.