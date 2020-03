Bachchor:

Der Chor folgt den seit Freitag offiziellen Empfehlungen des Presbyteriums und sagt in dem Rahmen das Konzert mit Heinrich Schütz‘ „Schwanengesang“, das am Sonntag, 29. März, stattfinden sollte, ab. Bereits gekaufte Karten werden zurückgenommen. Auch die geplante Konzertreise auf Bachs Spuren nach Lüneburg Ende April ist storniert worden. Was die Proben angeht, so können zu den regulären Zeiten donnerstags ab 20 Uhr jeweils 16 Sängerinnen und Sänger kommen, die sich auf zwei Räume verteilen.

Knabenchor:

Die für Pfingsten gebuchte und komplett durchorganisierte Konzertreise nach Israel entfällt. Einerseits, weil das Land Corona-bedingt strikte Einreisebeschränkungen für Ausländer erhoben hat, andererseits, um die heimischen Reiseteilnehmer zu schützen. Das Geld für die bereits gekauften Flugtickets werde erstattet, erklärte Chorleiter Sigmund Bothmann gestern auf Anfrage. Die Reiseteilnehmer werden heute per E-Mail über Details informiert.

Städtischer Musikverein:

„Schweren Herzens“ folge man den Empfehlungen und sage das Beethoven gewidmete Konzert am 5. April in der Gütersloher Stadthalle ab, hieß es am Freitag.

Forum Russische Kultur:

Das für diesen Sonntag, 15. März, avisierte Domra-Konzert in der Matthäus-Kirche ist ersatzlos gestrichen worden. Vorsichtshalber habe man sich auch entschlossen, die für dieses Jahr geplanten Reisen nach Russland zu stornieren. Das gilt sowohl für die Tour nach St. Petersburg im April als auch für die Fahrt nach Sotschi im Mai. Und weil Moskau jetzt schon rigide Quarantänemaßnahmen angeordnet hat, sind auch die Reisen im September mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Irkutsk und im Oktober direkt nach Moskau storniert. „Bei den Fallzahlen an Corona-Kranken, die sich in Russland gerade entwickeln, wäre es fahrlässig von uns, wenn wir anders entscheiden würden“, sagt Fischer. Wobei er nicht nur die gesundheitlichen Aspekte im Blick hat, sondern auch die möglichen finanziellen: „Es wäre keinem geholfen, wenn eine Reisegruppe in Russland unter Quarantäne festgehalten würde.“ Sängerbezirk Gütersloh: Das Frühlingskonzert am 29. März im Städtischen Gymnasiums Gütersloh fällt aus. Das Entgelt für bereits erworbene Eintrittskarten wird von den vier Chören, die das Konzert bestreiten sollten, zurückgezahlt. Das gilt auch für Eintrittskarten, die bei Gütersloh Marketing gekauft worden sind. Das ausgefallene Konzert soll voraussichtlich im September nachgeholt werden.

Forum Lied:

Das Konzertwochenende 25./26. April ist gecancelt. Initiator Professor Peter Kreutz hofft, die Sopranistin Meike Leluschko zu einem späteren Zeitpunkt für Nachholkonzerte nach Gütersloh einladen zu können.

Symphonisches Blasorchester der Feuerwehr:

Es wird am Sonntag, 29. März, keine „Musical Moments“ in der Gütersloher Stadthalle geben. Es wird aber überlegt vorausgesetzt die Corona-Krise erlaubt das - das Konzert am 7. Juni in der neuen Stadthalle in Rheda-Wiedenbrück nachzuholen.



Jugendkantorei Isselhorst:

Das Musical „Martin Luther King“ am Sonntag, 22. März, fällt aus.

Musikgalerie:

Der Wertkreis cancelt sein für Montag, 16. März, in der Musikgalerie am Gütersloher Dreiecksplatz geplantes Konzert mit dem Gitarristen Joscho Stephan. Ein Nachholtermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Karten behalten ihre Gültigkeit, werden aber auf Wunsch auch erstattet.

Kreismusikschule:

Konzerte, Workshops und Vorspiele sind alle bis auf Weiteres abgesagt. Der Unterricht findet normal statt, auch in Gruppen. Wer Sorge hat, sein Kind zu einem Ensemble- oder Gruppenunterricht zu schicken oder selbst zum Beispiel zu einem Chor zu kommen, möge selbst entscheiden, zu Hause zu bleiben oder nicht. Nähe Infos sind auf der Internetseite – www.musikschule-guetersloh.de zu finden, die stetig aktualisiert wird.

Theater Gütersloh:

Alle Vorstellungen sind bis 30. April abgesagt.

Stadthalle Gütersloh:

Hier gilt das Gleiche wie im Theater: Alle eigenverantworteten Veranstaltungen fallen bis 30. April aus. Und die Absagen von Drittveranstaltern mehren sich. So entfällt Danceair on Stage am 22. März, das Kabarett mit Stefan Waghubinger am 26. März, die Latin Pop Night am 28. März, und die Comedy-Show „Rais against The Spülmachine am 2. April. Was aus der ausverkauften Veranstaltung mit Entertainer Luke Mockridge am 3. April wird, stand gestern bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Aktualisierte Infos gibt es unter www.kultur-räume-gt.de www.stadthalle-gt.de www. theater-gt.de

Buchhandlung Markus:

Weil die Buchmesse in Leipzig ausfällt, hat die kanadische Autorin Michelle Winters ihre gesamte Deutschland-Tournee abgesagt. Davon betroffen ist auch die Gütersloher Buchhandlung Markus, die die Autorin für Dienstag, 17. März zur Lesung eingeladen hatte. Ob der britische Erfolgsliterat Jonathan Croe, der am Mittwoch, 25. März, kommen wollte, um seine ironische Abrechnung mit dem Brexit, den Roman „Middle England“ vorzustellen, steht nach Angabe der Buchhandlung noch nicht fest.

Kinos in Gütersloh:

Sowohl Cinestar als auch das Programmkino Bambi/Löwenherz wollen den Betrieb vorerst aufrechterhalten - allerdings werden pro Kinosaal weniger Karten verkauft, damit die Besucher mit mehr Abstand zum Sitznachbarn Platz nehmen können.

Firma Lübbering:

Mit sofortiger Wirkung beendet die Firma Lübbering die aktuelle Ausstellung „Stadt, Land, Fluss“ in ihren Werk- und Büroräumen an der Industriestraße 4 in Herzebrock-Clarholz. Damit entfallen die für den 3. April geplante Finissage und auch die bis dahin schon festgezurrten Führungen kunstinteressierter Besucher.