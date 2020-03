Kreis Gütersloh (rebo) - Um dazu beizutragen, die Verbreitung des Coronavirus‘ zu verlangsamen, wollen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Gütersloh jetzt auch die regulären Gottesdienste ausfallen lassen - voraussichtlich sogar an Ostern.

Pfarrer Elmar Quante, Leiter des Pastoralen Raums Gütersloh, teilte am Samstag mit, das Pastoralteam, die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte, und Dr. Martin Gregorius als Verantwortlicher für die Kirchenmusik hätten die Situation neu bewertet. Die katholische Kirche in Gütersloh reagiere auf die Anweisung der Gesundheitsämter: Ab sofort fallen alle Gottesdienste und gottesdienstlichen Angebote aus.

Fernseh- und Rundfunkgottesdienste

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, betont Quante. Die Verantwortlichen wüssten, dass viele Gottesdienstbesucher die Eucharistiefeiern besuchten, um dem Sonntagsgebot nachzukommen. „In den nächsten Wochen dürfen wir mit der Gewissheit leben, dass wir aufgrund des Coronavirus auch mit den Fernseh- oder Rundfunkgottesdiensten dieser kirchlichen Verpflichtung nachkommen“, so Quante.

Erstkommunion wird nachgeholt

Auch Erstkommunion- und Firmvorbereitungen werden ausgesetzt. Die Erstkommuniongottesdienste sollen zu einem Zeitpunkt nachgeholt werden, wenn alle – auch die älteren Verwandten – wieder unbeschwert an der Feier teilnehmen könnten. Alle Veranstaltungen in den Pfarrheimen werden ausgesetzt, ebenso alle kirchenmusikalischen Aktivitäten. Angehörige von Verstorbenen würden aber begleitet und die Trauerfeiern in den Kirchen zelebriert, betont Quante.

Evangelische Kirchengemeinde sagt Gottesdienste ab

Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh werden bis zum 30. April keine Gottesdienste mehr stattfinden. Das erklärte am Sonntag Pfarrer Frank Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh. Es sei davon auszugehen, dass die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen werde, mit denen öffentliche Veranstaltungen untersagt würden. Lege man diese Kriterien zugrunde, ergebe sich, dass keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden dürften, erläutert der Superintendent. Bereits am Sonntag seien Vorstellungsgottesdienste der Konfirmanden abgesagt worden.

Formate im kleinen Kreis für die Osterzeit

„Bis Ende April finden keine Gottesdienste mehr statt“, sagt der Superintendent. „Das gilt auch für die Gottesdienste der Osterzeit. Das ist für uns als Christen besonders schmerzhaft.“ Der Kirchenkreis arbeite daran, Formate zu entwickeln, wie in kleinen Kreisen das Osterfest als Feier der Auferstehung liturgisch begangen werden könne. Möglichst viele Kirchen sollten für Stille und Gebet offen gehalten werden. Trauerfeiern fänden statt. Ein Großteil der Feier solle möglichst auf dem Friedhof stattfinden. Ein Notfallplan soll sicherstellen, dass auch dann ein Pfarrer für die Trauerfeiern zur Verfügung steht, wenn der zuständige Pfarrer erkranke. Mit Tauffamilien solle überlegt werden, ob bereits terminierte Taufen verschoben werden können. Auch über die Verschiebung von Konfirmationen werde beraten, so Schneider.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde überträgt ins Internet

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde reagiert ebenfalls: Alle Veranstaltungen werden zunächst bis zum 23. März abgesagt. Gottesdienste finden nichtöffentlich statt und werden über die Internetseite www.efg-gt.de live übertragen.