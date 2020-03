Gütersloh (jed) - Als Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Gütersloh ist ehrenamtlicher Einsatz für Elke Pauly-Teismann im Privatleben Ehrensache. Als sie am 26. August 2019 als erste Frau in der Historie der Gütersloher Schützengesellschaft den Adler abschoss, geschah dies keineswegs aus Selbstzweck.

Sie will etwas für die Allgemeinheit gestalten. Im Vorfeld mit dem Vorstand geführte Absprachen zielten auf die Öffnung des Schützenwesens für alle Gesellschaftsschichten sowie primär auf den karitativen Einsatz für andere ab.

„Das Königsjahr bietet viele Möglichkeiten, zu gestalten“, sagt Pauly-Teismann. „Es ist eine Riesenchance für gewinnbringendes, gesellschaftliches Engagement.“ Im Sinn haben Königspaar und Vereinsvorstand eine langfristig angelegte Kooperation mit dem Gütersloher Wertkreis.

Um Werte wie Austausch, Begegnung, Gegenseitigkeit, Inklusion und menschliches Miteinander soll es gehen. Die Einrichtung mit seiner Zentrale Im Heidkamp kümmert sich kreisweit an 30 Standorten um die Arbeits- und Lebensbelange von rund 2500 Menschen mit Handicap. Die erste Duftmarke in der angestrebten Positionierung als „Verein mitten in der Gesellschaft“, so Vorsitzender Patrick Seidel, sollte ursprünglich am Samstag bei den zweiten Gütersloher Skylights in der Skylobby des Theaters erfolgen.

Von jeder verkauften Eintrittskarte war automatisch ein Spendeneuro für den Gütersloher Wertkreis vorgesehen. Wegen der Corona-Krise ist die Frohsinnsveranstaltung mittlerweile abgesagt. Die Stadtschützen um ihren Vorsitzenden stellen sich „im Sinne der Gesundheit als oberstes Gut unserer Verantwortung für die Gesellschaft“, so Seidel.

Bereits gekaufte Tickets können bei Foto Schorcht zurückgegeben werden. Von den Erlösen der nicht erstatteten Eintrittskarten fließen 50 Prozent an den Wertkreis. Die auf das komplette Thronjahr ausgelegte finanzielle Förderung für Therapeutisches Reiten oder für die Pokalbeschaffung des Wertkreis-Fußballturniers sollte ohnehin nur der Anfang sein.

Bei Wertkreis-Geschäftsführer Michael Buschsieweke rannten die bereits seit zehn Jahren unter dem Slogan „Schützen mit Herz“ agierenden Grünröcke schon bei den ersten Vorgesprächen offene Türen ein. „Ich finde die Idee großartig“, sagt Buschsieweke. Sie helfe seiner Institution, „das wichtige Thema der gesellschaftlichen Teilhabe in eine noch breitere Öffentlichkeit zu transportieren“.

Trotz vieler positiver Erfahrung müsse der Wertkreis häufig genug gegen Mauern im Kopf anrennen: „Es gibt Leute, die vermuten uns am Rand der Gesellschaft. In Wahrheit sind wir mittendrin. Genau wie die Schützen. Das verbindet uns.“

Nach Erfahrungen von Wertkreis-Geschäftsführer Michael Buschsieweke gebe es seit Jahren kreisweit „kaum ein Schützenfest, bei dem keiner unserer Mitarbeiter mit Handicap auftaucht. Das ist einfach selbstverständlich.“ Bei den von Wertkreis-Pressechef Steffen Gerz koordinierten Vorgesprächen ergaben sich nach einhelliger Aussage beider Seiten über das Jahr verteilt sechs bis sieben Anknüpfungspunkte.

Das jetzt nur vertagte Kennenlernen über den Dächern der Stadt macht beiden Seiten keineswegs einen Strich durch die Rechnung: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die geplante Senioren-Kaffeerunde beim Kooperationspartner, eine 1.-Mai-Radtour zum Kiebitzhof, gemeinsame Aktivitäten auf der Schießbahn im Heidewald sowie die Beteiligung von Wertkreis-Mitarbeitern beim Bierkönigschießen bieten für die Gütersloher Schützengesellschaft viele Berührungspunkte. Während der zwanglosen Treffen könnten sich, so die Verantwortlichen, eventuell auch Ausbildungs- oder Praktikumsmöglichkeiten bei den zahlreichen Geschäftsleuten aus den Reihen der Schützen ergeben. Ausgemachte Sache ist im besten Teilhabe-Sinne bereits die Wertkreis-Premiere beim Sommerfest der Schützen.

Außer der Einrichtungs-Hausband Inclusonics wird auch eine größere Delegation das Kreiskönigschießen am 30. August bereichern. Über den Sommer hinaus hat Schützenchef Patrick Seidel weitere Pläne. Der Kooperationsstab solle nahtlos auf das nächste Königspaar übergehen. Auch der Vorstand werde nach Ankündigung seines Sprachrohrs die Kontakte weiter intensiv pflegen.