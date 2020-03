Gütersloh (rebo) - Die katholische Kirche in Gütersloh führt Beerdigungen nur noch im kleinsten Kreis direkt an der Grabstelle durch. Taufen, 22. März, und Trauungen werden ausgesetzt. Gottesdienste werden ab Sonntag live aus der St.-Pankratius-Kirche im Internet übertragen.

Der Pastorale Raum Gütersloh reagiert auf Vorgaben des Erzbistums Paderborn. Ziel der Maßnahmen ist es, dazu beizutragen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Liebe Gemeindemitglieder, wir helfen uns selbst am meisten, wenn wir unsere persönlichen sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren“, erklärt Pfarrer Elmar Quante, Leiter des Pastoralen Raums, warum diese Entscheidungen getroffen worden seien.

Noch sei nicht abzusehen, welche weiteren Belastungen auf die Mitarbeiter der Krankenhäuser in Gütersloh zukämen. Bereits vergangene Woche war im Pastoralen Raum entschieden worden, keine Gottesdienste mehr zu feiern. Nur weil die Gläubigen nicht in den Kirchen zusammenkommen könnten, heiße das aber nicht, dass sie nicht gemeinsam beten könnten, betont Quante.

Er lädt die Christen ein, ab 12 Uhr innezuhalten und in das Gebet „Engel des Herrn“ einzustimmen. Dreimal am Tag erinnere zudem das Angelus-Läuten an die Menschwerdung Gottes. Ab dem kommenden Sonntag wird – zunächst für drei Wochen – sonntags ab 11 Uhr ein Gottesdienst aus der Pankratius-Kirche als Livestream über die Internetseite des Pastoralen Raums Gütersloh (www.pr-gt.de/live) übertragen.

Damit bildeten die Gläubigen im Gebet eine digitale Gottesdienstgemeinschaft, so Quante. Zu der Aussetzung von Taufen und Trauungen erklärt der Pfarrer, dass die Feiern nur im kleinsten Kreis stattfinden dürften. Bei der Taufe seien das nach Vorgaben des Generalvikariats Eltern und Paten, bei einer Trauung das Brautpaar und zwei Trauzeugen. Bei Beerdigungen seien Wortgottesdienste in Friedhofskapellen beziehungsweise ein Requiem in Kirchen nicht möglich. Erstkommunion und Firmung werden auf das zweite Halbjahr verschoben.

Weiterhin sind die Kirchen Heilige Familie, Herz-Jesu, Liebfrauen, St. Bruder Konrad, St. Friedrich und St. Pankratius täglich für das private Gebet geöffnet. In Herz-Jesu besteht mittwochs (ab 25. März) und freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit zu stillen eucharistischen Anbetung, in St. Pankratius dienstags (ab 24. März) und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr. „Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden und helfen wir den Mitmenschen, die keine Möglichkeit haben, einkaufen zu fahren“, regt Quante an. Das Gebot der Nächstenliebe werde so zu einer ganz neuen Herausforderung.

Die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh hat – wie berichtet – ebenfalls beschlossen, alle Gottesdienste – auch zu Ostern – und Veranstaltungen abzusagen. Trauerfeiern finden ebenfalls nur im kleinsten Kreis auf dem Friedhof statt. Auch die Andachten und Gottesdienste in Seniorenheimen werden nicht mehr gehalten. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde hat am Sonntag zum ersten Mal einen Gottesdienst über ihren Youtube-Kanal live übertragen. Innerhalb von 48 Stunden habe es ein Team von Mitarbeitern der Christuskirche am Westfalenweg ermöglicht, den Gottesdienst ins Internet zu bringen, berichtet Pastor Holger Mix.

Rückmeldungen aus Gütersloh, aus ganz Deutschland und sogar aus Neuseeland seien überwältigend gewesen. Mehr als 400 Menschen hätten den Livestream verfolgt. „Das war ein sehr gut besuchter Gottesdienst“, betont Gemeindeleiterin Ulrike Hochsprung. Auf der Internetseite der Gemeinde (www.efg-gt.de) wird der Livestream jeden Sonntag ab 10 Uhr freigeschaltet. Der Gottesdienst sei auch später noch über den Youtube-Kanal der Kirche zu sehen.

„Wir merken, wie dieser lokale Gottesdienst den Menschen in unsicheren Zeiten ein Stück Heimat vermittelt“, sagt Gemeindereferent Jonathan Wecke. Demnächst soll auch ein regelmäßiger Podcast des Pastors auf der Homepage erscheinen.