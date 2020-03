Wohnbauland:

Nach deutlichen Preissteigerungen von jeweils 11,6 Prozent in den Jahren 2017 und 2018 setzte sich die Preisentwicklung tendenziell auch im Jahr 2019 fort. Die Preisentwicklung betrug plus 9,5 Prozent. Dementsprechend wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte deutlich höhere Bodenrichtwerte für Wohnbauland beschlossen. Für den individuellen Wohnungsbau wurde für den Bereich der Stadt Gütersloh in mittlerer Lage ein gebietstypischer Bodenrichtwert von 300 Euro pro Quadratmeter beschlossen, in guter Lage sind es 460 Euro pro Quadratmeter und in einfacher Lage 205 Euro pro Quadratmeter. Eine Grundlage der Ermittlung waren Kauffälle über entsprechende Bauplätze.

Ein- und Zweifamilienhäuser:

Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern betrug die Preisentwicklung insgesamt plus 5,6 Prozent (Gebrauchte plus 5,1 Prozent, Neubau plus 7,9 Prozent). Ein gebrauchtes Einzelhaus kostete 2019 etwa 343.000 Euro. Dies waren 48.000 Euro mehr als im Jahre 2018. Bei gebrauchten Doppel- und Reihenendhäusern waren es 300.000 Euro (plus 33.000 Euro gegenüber 2018) und bei gebrauchten Reihenmittelhäusern 252.000 Euro (plus 44.000 Euro). Ein neues Doppel- beziehungsweise Reihenendhaus kostete im Durchschnitt 394.000 Euro (plus 25.000 Euro). Diese Angaben verdeutlichen die Entwicklungen am Grundstücksmarkt. Aus den Gesamtkaufpreisen können nicht direkt Preisentwicklungen abgeleitet werden. Bei Neubauten betrug der Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche rund 3190 Euro (inklusive Bodenwertanteil). Insgesamt wurden 223 Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Geldumsatz von 77,84 Millionen Euro registriert.

Eigentumswohnungen:

Bei den Eigentumswohnungen erhöhten sich die Preise im Jahr 2019 insgesamt um 12,3 Prozent. Dabei war jedoch ein deutlicher Unterschied zwischen den neu errichteten Eigentumswohnungen und den gebrauchten Eigentumswohnungen zu verzeichnen. Während die Preisentwicklung bei den Neubauten mit plus 4,4 Prozent noch relativ moderat ausfiel, war bei den gebrauchten Eigentumswohnungen mit einer Preisentwicklung von plus 17,2 Prozent ein sehr starker Preisanstieg zu verzeichnen. Im Durchschnitt wurden für gebrauchte Eigentumswohnungen 1.980 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gezahlt (plus 370 Euro gegenüber 2018). Bei den Neubauten waren es 3210 Euro/Quadratmeter (plus 160 Euro). Im Durchschnitt wurde 2019 für eine gebrauchte Eigentumswohnung 154.000 Euro gezahlt, eine neu errichtete kostete 267.000 Euro.

Umsatz:

Insgesamt wurden 2019 968 umsatzrelevante Kauffälle mit einem Geldumsatz von 261,11 Millionen Euro und einer Grundstücksfläche von 86,46 Hektar registriert. Die Gesamtanzahl der Kauffälle war gegenüber dem Vorjahr gesunken (2018: 1008 Kauffälle). Der Rückgang im vergangenen Jahr resultiert insbesondere aus gesunkenen Kauffällen bei den unbebauten Grundstücken (minus 23 Prozent). Bei den bebauten Grundstücken ging die Anzahl um sechs Prozent zurück, während beim Wohnungseigentum (inklusive Teileigentum) die Anzahl um sechs Prozent gestiegen ist. Weitere detaillierte Angaben zum Grundstücksmarkt können dem Grundstücksmarktbericht 2020 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte entnommen werden. Dieser steht im Internet unter www.borisplus.nrw.de kostenfrei zur Verfügung. Dort können auch die aktualisierten Bodenrichtwerte aufgerufen werden. Die Daten zum Grundstücksmarkt wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Kaufverträge ermittelt und vom Gutachterausschuss beschlossen. Von allen Kaufverträgen über Immobilien in der Stadt Gütersloh erhält der Gutachterausschuss eine Kopie.