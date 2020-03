Von Bernhard Hertlein

Am Dienstag – eine Woche früher als geplant – hat der Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern jetzt seine Bilanz auf digitalem Weg vorgelegt. Demnach stieg der Umsatz um 300 Millionen auf 18 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte mit 2,9 (Vorjahr: 2,6) Milliarden Euro Rekordwert. Zugleich übertraf der Konzerngewinn mit 1,1 Milliarden Euro zum fünften Mal in Folge die Eine-Milliarde-Grenze.

Thomas Rabe Foto: dpa Thomas Rabe Foto: dpa

Nach Angaben von Finanzvorstand Bernd Hirsch überschritt das Eigenkapital mit 10,4 (9,8) Milliarden Euro die Schwelle von zehn Milliarden. Die Nettofinanzschulden wurden deutlich um 570 Millionen auf 3,4 Milliarden Euro verringert. Die Beschäftigten des Konzerns erhalten Hirsch zufolge für das abgelaufene Geschäftsjahr Gewinn- und Rekordbeteiligungen in Höhe von 96 Millionen Euro.

„Medien sind systemrelevant“

Zur aktuellen Situation erklärt Rabe laut Pressemitteilung: „Allen Medien kommt in dieser außergewöhnlichen Situation gesellschaftliche und systemrelevante Bedeutung zu. Wir sind Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland, die es gerade jetzt aufrechtzuerhalten gilt. Wir informieren seriös und unterhalten Millionen von Menschen, die sich zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung nie dagewesenen Einschnitten in ihr Privat- und Berufsleben ausgesetzt sehen.“ Angesichts hoher Liquidität, komfortabler Eigenkapitalquote und unveränderter Ratings sei der Konzern sogar in der Lage, weiter zu investieren, ohne an die Substanz zu gehen.

Meilensteine des vergangenen Jahres

Als wichtigste unternehmerische Weichenstellungen des vergangenen Jahres bezeichnet Rabe den vollständigen Erwerb der weltweit größten Buchverlagsgruppe Penguin Random House, den Start des Joint ventures mit Majorel im CRM-Bereich, das das Kundenmanagement für große Unternehmen übernimmt, und den Start der Bertelsmann Content Alliance, die Medieninhalte konzernweit zur Verfügung stellt. Der Anteil der digitalen Geschäfte stieg erstmals auf 51 Prozent; acht Jahre vorher waren es 30 Prozent.