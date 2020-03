Gütersloh (din) - Die Geschäftsleitung von Miele, die IG Metall und der Betriebsrat haben sich auf einen Standorttarifvertrag für die Gütersloher Gerätefertigung (GTG) verständigt. Er soll am Dienstag unterschrieben werden, sofern mehr als die Hälfte der in der Gewerkschaft organisierten Belegschaft zustimmt.

Die Abstimmung lief bis diesen Freitag. Montag soll das Ergebnis vorliegen.

Nach Informationen dieser Zeitung hat der Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren. Betriebsbedingte Kündigungen sind für diesen Zeitraum ausgeschlossen. Außerdem definiert der Vertrag den Standort Gütersloh als Leitwerk für die Waschmaschinenfertigung. Das geschieht mit Blick auf das neue Werk im polnischen Ksawerów, wo die Produktion im vergangenen Jahr angelaufen ist.

Für die Geschäftsleitung bestätigte Sprecherin Reinhild Portmann, „dass die Verhandlungen zur Zukunftssicherung des Gütersloher Kompetenzwerkes Wäschepflege erfolgreich abgeschlossen werden konnten“. Dabei seien Vereinbarungen getroffen worden, „die dem gemeinsamen Ziel von Unternehmen und Belegschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der Wäschepflege bei Miele und des Werkes Gütersloh nachhaltig zu sichern, einen bedeutenden Schritt nähergekommen sind“, so die Sprecherin. Da diese Pläne noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung verschiedener Gremien stünden, könne sie keine Details nennen.

Thomas Wamsler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gütersloh-Oelde.

Die Gewerkschaft hat ihren Mitgliedern empfohlen, das Vertragswerk anzunehmen. „Wir haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Transformationsprozess auch über einen längeren Zeitraum ohne betriebsbedingte Kündigungen laufen kann“, sagte Thomas Wamsler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Gütersloh-Oelde, dieser Zeitung. Damit würden die Arbeitsplätze gesichert. Entscheidend sei außerdem, dass der Standort Gütersloh zukunftssicher aufgestellt sei. Dazu stehe einiges im Vertrag, sagte Wamsler. Details wollte auch er nicht nennen und verwies auf den Termin am Dienstag. Der Vertrag sei hilfreich und es lohne sich für die Beschäftigten, ihn zu unterschreiben. Er gelte dann für die gesamte Belegschaft der GTG.

Miele strebt bei der Waschmaschinenproduktion eine Arbeitsteilung zwischen den Werken in Gütersloh und Ksawerów an. Ab Ende 2025 soll die Produktion der Frontlader je zur Hälfte in Gütersloh und Polen erfolgen. Im vergangenen September haben die ersten Waschmaschinen das neue Werk in Ksawerów verlassen. Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die ersten größeren Kontingente auf den Weg geschickt. Bis Ende 2020 soll die Produktion in Polen auf eine Jahreskapazität von 250 000 Maschinen hochlaufen. Aktuell beträgt die Mitarbeiterzahl im polnischen Werk 140 Beschäftigte.

Nach wie vor gilt nach Angaben aller Beteiligten das Ziel der Geschäftsleitung, die Mitarbeiterzahl in Gütersloh bis 2025 auf 1450 runterzufahren. Im Juni 2019 waren es noch 2220. Das entspräche einem Abbau von 770 Stellen. Dazu sollen verschiedene Instrumente genutzt werden.

Ab nächste Woche Kurzarbeit

Wegen der Corona-Krise geht Miele an den deutschen Produktionsstandorten ab Anfang April in Kurzarbeit. Betroffen sind die Werke in Gütersloh, Bielefeld, Oelde, Warendorf, Bünde, Euskirchen, Arnsberg und Lehrte. In Gütersloh ist Kurzarbeit am 1. April geplant. Andere Werke arbeiten laut Sprecherin teilweise noch bis einschließlich 3. April weiter. Zunächst sollte die Kurzarbeit bis einschließlich 19. April andauern. Im tschechischen Unicov ist die Produktion bereits unterbrochen. In Ksawerów soll die Produktion ab dem 6. April für zunächst zwei Wochen unterbrochen werden, im rumänischen Brasov ab 13. April. Bürmoos (Österreich) war zunächst nicht betroffen.