Von den 356 Corona-Patienten im Kreis Gütersloh gelten derzeit 85 (Vortag 65) Personen als genesen und 270 (Vortrag 269) als noch infiziert. Von diesen 270 Personen sind 247 (248) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser 23 (21) in stationärer Behandlung. Sechs von ihnen werden nach wie vor intensivpflegerisch versorgt. Bisher ist es bei einem Todesfall geblieben.

In der Kreisstadt Gütersloh liegt die Zahl der laborbestätigten Infizierten am Samstag bei 71 (Vortag 67), In Borgholzhausen bei 11 (11), in Halle bei 21 (19), in Harsewinkel bei 31 (28), in Herzebrock-Clarholz bei 20 (20), in Langenberg bei 10 (8), in Rheda-Wiedenbrück bei 47 (47), in Rietberg bei 44 (40), in Schloß Holte-Stukenbrock bei 23 (23), in Steinhagen bei 31 (28), in Verl bei 22 (20), in Versmold bei 18 (17) und in Werther bei 7 (7).