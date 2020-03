Gütersloh (din) - Gütersloh soll sich nun doch am Förderprogramm „Smart Cities made in Germany“ des Bundes beteiligen. Nachdem sich im Hauptausschuss zuletzt noch mehrere Fraktionen kritisch geäußert hatten und das Vorhaben zu scheitern drohte, hat sich am im Rat eine Mehrheit für das Millionen-Programm ausgesprochen.