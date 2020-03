„Wir trauen uns gar nicht so recht, uns auf die kommende Spielzeit zu freuen. Aber wir wagen trotzdem einen Ausblick und sind zuversichtlich.“ Als künstlerische Leitung hoffen Christian Schäfer und Karin Sporer, dass das von ihnen geschnürte Aufführungs- und Konzert-Paket zum Zehnjährigen des Theaters Gütersloh tatsächlich im Spätsommer – nach hoffentlich beendeter Corona-Krise – ausgepackt werden kann.

Saison 2020/21 lässt Herzen von Kulturfans höher schlagen

Der Blick ins druckfrisch erschienene Programm dürfte den Theaterfreunden das Herz höher schlagen lassen. Denn die Saison 2020/21 verspricht nicht nur ein Wiedersehen mit beim Publikum beliebten Ensembles aus vergangenen Spielzeiten, sondern auch hochkarätige Gäste, die erstmals nach Gütersloh kommen. Sie alle haben spannende, lebensnahe und oft auch preisgekrönte Inszenierungen im Gepäck.

Den Auftakt am 22. August bestreitet das Hamburger Thalia Theater mit Wajdi Mouawads Stück „Vögel“, das ein junges, jüdisch-palästinensisches Liebespaar auf der Suche nach Identität und Zugehörigkeit zeigt. Die Bühne als Spiegelbild von Zeitgeist und gesellschaftsrelevanter Thematik. Es spielt unter anderem der aus Gütersloh stammende Pascal Houdus.

Corinna Harfouch wirkt in „Orlando“ mit

Das Münchener Volkstheater kommt mit Ibsens „Hedda Gabler“ (3./4. Oktober). Das Schauspiel Hannover ist mit Virginia Woolfs „Orlando“ (5. Dezember) und einer erwartungsgemäß hervorragend aufspielenden Corinna Harfouch zu Gast. Das Schauspiel Köln präsentiert Daniel Kehlmanns „Reise der Verlorenen“ (9. Januar 2021). Das Staatsschauspiel Dresden zeigt seine Adaption von John Steinbecks „Früchte des Zorns“ (30./31. Januar 2021).

Ein Wiedersehen mit der „Familie Flöz“

Ein Wiedersehen gibt es mit den maskentragenden Pantomimen der „Familie Flöz“, die mit „Dr. Nest“ (3. Februar 2021) einen Blick auf die rätselhafte Kartografie des Gehirns und in die Tiefen unserer Seele werfen. Das Hildesheimer Theater für Niedersachsen entführt in „Sofies Welt“ (14. Februar 2021) nach dem gleichnamigen Roman von Jostein Gaarder. Die Hamburger Kammerspiele servieren mit Alexandra Kamp in der Hauptrolle „Eine verhängnisvolle Affäre“ (23. Februar). „7 Minuten oder 11 Frauen gegen 10 Krawatten“ heißt die zeitgenössische Parabel auf unsere Arbeitswelt, die das Theaterhaus Stuttgart (10. März 2021) aufführt.

Deutsches Schauspielhaus Hamburg kommt nach Gütersloh

Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg blättert mit Christoph Heins „Trutz“ (8. Mai 2021) die grausamen Verflechtungen auf, die Deutschland und Russland im 20. Jahrhundert prägten. Nicht zu vergessen „Die drei Musketiere“ (29./30. Mai 2021) in der gefeierten Version von Starregisseur Antonia Latella vom Ensemble des Residenztheaters München sowie „Das Interview“ vom Burgtheater Wien (5./6. Juni 2021).

Zwei Musicals sind im Programm

Mit dem „Mann von La Mancha“ (15. Dezember) und „Jesus Christ Superstar“ (13. Juni 2021) stehen zwei Musicalklassiker auf dem Programm. Das Landestheater Detmold huldigt mit „Turandot“ (27. Januar 2021) Puccini. Die Barock-Spezialisten der Berliner Lautten Compagney bringen Händels „Alcina“ (28. April 2021), das Theater Osnabrück Franz von Suppés „Donna Juanita“ (23. März) und die Kammeroper München „Die heimliche Ehe“ von Cimarosa (24. Januar 2021) nach Gütersloh.

„Glocke“ präsentiert Stuttgarter Gauthier Dance Company

Tanztheater auf international höchstem Niveau garantiert die von der „Glocke“ präsentierte Stuttgarter Gauthier Dance Company mit ihrer Neuversion von „Swan Lakes“ (27./28. November). Die Mainzer Delattre Dance Company möchte zu Silvester mit „Alice im Wunderland“, und die erneut aus Brasilien anreisende Sao Paulo Dance Company mit ihrem aktuellen Programm „Paixao & Energia“ (19./20. Februar 2021) verzaubern.

Zwei Kooperationen sind geplant

Besonderes Augenmerk verdienen zwei Kooperationen: Christian Schäfer hat zusammen mit dem am Theater Münster tätigen Autor und Regisseur Tugsal Mogul das aktuell höchst brisante Stück „Deutsche Ärzte Grenzenlos“ entwickelt, das am 18. September in Gütersloh uraufgeführt wird. Es zeigt nicht nur Mediziner am Rande ihrer Möglichkeiten, sondern entlarvt auch ein Gesundheitssystem vor dem Kollaps.

Die zweite Kooperation wird mit einer der spannendsten Musiktheaterbühnen Berlins eingegangen: der Neuköllner Oper. Für das dortige Ensemble und das transnationale „Trickster Orchestra“ hat der namhafte Autor Moritz Rinke „Der Mann, der sich Beethoven nannte“ (12./14. November) geschrieben.

Hommage an Beethoven und Morrison

Eine etwas andere Hommage an den großen Komponisten, der seinen 250. Geburtstag feiert, eine, die Beethovens Revolte ganz unkonventionell mit Originalmusik und dem Sound der Jetztzeit feiert – und das gefördert vom BTHVN-Fond, dem Gütersloher Theaterförderverein, dem Kultursekretariat und dem Kulturministerium NRW. Selbstverständlich wird es auch eine Eigenproduktion geben: Passend zum 50. Todestag der Rock-Ikone Jim Morrison erarbeitet Christian Schäfer als bekennender Fan zusammen mit Bachmann-Preisträger Tilmann Rammstedt und dem isländischen Musik-Tausendsassa Svavar Knutur „The Doors – No Exit“ (15./17./18. April), eine Geschichte, die mit viel Musik offenbart, warum Morrisons mysteriöser Tod ihn zur Legende werden ließ.