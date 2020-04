Gütersloh (din) - Nein, es ist kein Aprilscherz gewesen. Den würde in Zeiten wie diesen wohl auch niemand wagen. Die Gurt- und Bandweberei Güth & Wolf an der Herzebrocker Straße hat am Mittwochmorgen tatsächlich 20 000 Meter Baumwollnahtband kostenlos abgegeben, wie angekündigt.