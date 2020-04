Ein Patient liegt während seines Aufenthalt in einem Intensivzimmer an einem Beatmungsgerät und einem Dialysegerät. Nach Ansicht der Krankenhausgesellschaft sind auch kleinere Kliniken für die Versorgung von Patienten bei einer Pandemie wertvoll. Foto: dpa

Von Andreas Schnadwinkel

Gütersloh/Düsseldorf (WB). Die Bertelsmann-Stiftung hält trotz der Corona-Pandemie an ihrer umstrittenen Studie fest, wonach in Deutschland eine bessere medizinische Versorgung mit halb so vielen Krankenhäusern möglich sei.

Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES wollte die Gütersloher Stiftung keine Stellungnahme dazu abgeben, ob die Studie noch zu halten sei, und verwies auf einen aktuellen Zusatz zur Klinikstudie auf ihrer Internetseite. Dort heißt es unter anderem: „Im Sinne der Versorgungsqualität sollten die schwierigen Fälle in spezialisierten Kliniken von erfahrenem Personal in eingespielten Prozessen behandelt werden – wie es aktuell in der Corona-Pandemie erforderlich ist. Bei der Gestaltung der Versorgungsstrukturen sollten außergewöhnliche Ereignisse einbezogen werden.“

Besonders auf kleinere Häuser angewiesen

Davon war in der ursprünglichen Studie von Juli 2019 nicht die Rede. Weiter heißt es: „In einer Situation, in der sowohl Wissenschaft wie Politik auf Sicht fahren und kaum länger als von Woche zu Woche agieren können, ist es viel zu früh, um aus einer unvorhersehbaren Krise grundlegende Schlussfolgerungen für die künftige Krankenhausstruktur abzuleiten.“

Vor neun Monaten behaupteten die Autoren der Studie, dass 600 statt der jetzt 1400 Krankenhäuser ausreichten – bezogen auf die Behandlung von Herzinfarkten und Schlaganfällen. 200 Betten seien für eine Klinik das „absolute Minimum“.

Nun belege die Corona-Krise das Gegenteil, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), denn jetzt sei man ganz besonders auf kleinere Häuser angewiesen. „Die derzeitige Krise zeigt, wie existenziell die vorhandenen Kapazitäten im Krankenhausbereich sind. Auch die kleineren Häuser leisten einen maßgeblichen Anteil zur Versorgung, denn rund drei Viertel der Corona-Patienten werden außerhalb der Intensivstationen versorgt“, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Laumann: „Müssen Krankenhäuser stärken.“

840 Krankenhäuser in Deutschland haben weniger als 200 Betten. Laut Statistischem Bundesamt stellen diese Kliniken 3800 und damit 14 Prozent aller Intensivbetten. Im Vergleich zur Krankenhausstruktur in Italien und Spanien und der dortigen Sterblichkeitsrate bei den Corona-Infizierten scheint Deutschland von dieser Dichte zu profitieren. So kommen bei uns auf 100.000 Einwohner 33,9 Intensivbetten – ein Spitzenwert, auch im weltweiten Vergleich. „Unser Vorschlag beinhaltet keineswegs die Reduzierung der Intensivbetten“, verteidigt die Bertelsmann-Stiftung ihre Studie.

„Die Corona-Epidemie zeigt ja geradezu deutlich, dass wir unsere Krankenhäuser stärken müssen. Das habe ich schon vor der Epidemie gesagt und das gilt jetzt mehr denn je“, sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Unsere Krankenhauslandschaft muss sich in erster Linie an einer guten medizinischen Versorgung orientieren und nicht an ökonomischen Gründen. Es steht doch außer Frage, dass wir bei unseren weiteren Planungen auch die Erfahrungen mit der Corona-Epidemie berücksichtigen werden“, so Laumann weiter.

