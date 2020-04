Gütersloh (eff) - Mehl, Zucker, Toilettenpapier: Während einige Gütersloher von diesen Waren - so steht zu vermuten - genug bis Mitte nächsten Jahres eingelagert haben, stehen andere Verbraucher schon mal vor leeren Regalen. Gilt das auch für Gelbe Säcke, in denen Verpackungsmüll aus Plastik oder Metall gesammelt wird?

Mit der Schließung des Rathauses gibt es keine Möglichkeit mehr, sich an der Infotheke eine Rolle Gelbe Säcke zu besorgen. Kein Grund, auf Hamstertour zu gehen, denn im Gebiet der Stadt Gütersloh gibt es laut Auskunft des beauftragten Entsorgungsunternehmens Pre Zero (bis zur Übernahme Ende 2018 Tönsmeier) insgesamt 39 Verteilstellen, bei denen der Gelbe Sack unentgeltlich zu bekommen ist. „Wir haben genug vorrätig“, heißt es sowohl im Lager an der Dieselstraße in Gütersloh als auch im Rheda-Wiedenbrücker Distributionszentrum.

Versorgung am Fachbereich Stadtreinigung

Der Fachbereich Stadtreinigung mit Sitz an der Goethestraße 16 stellt zurzeit jeden Morgen um 7.30 Uhr einen Karton mit Rollen Gelber Säcke vor seine (für den Publikumsverkehr jetzt geschlossene) Tür. Darauf weist Stadtsprecherin Susanne Zimmermann hin. Die Gütersloher Bürger könnten sich auf diese Weise kontaktlos mit den speziellen Abfallbeuteln versorgen. Wichtig dabei sei, dass die Mitnahme nur in haushaltsüblichen Mengen erlaubt ist. Zimmermann betont: „Der Karton wird im Tagesverlauf regelmäßig aufgefüllt, so dass immer genügend Gelbe Säcke da sein sollten.“ Das Abholen ist werktags ab 7.30 Uhr zu folgenden Zeiten möglich: montags bis 16.30 Uhr, dienstags und mittwochs bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr.

Gelbe Säcke an den Kassen

Und wie sieht es in den Verbrauchermärkten aus, wo es an den Kassen den Gelben Sack gibt? Eine Stichprobe in der Schenke-Filiale an der Carl-Bertelsmann-Straße signalisiert Entspannung. „Wir haben genug Gelbe Säcke da“, sagt der stellvertretende Marktleiter. Das gelte im Übrigen inzwischen auch für Toilettenpapier. Schenke sei bei der Suche nach einer Firma, die liefern konnte, fündig geworden und habe mit einem eigenen Sattelschlepper aus Italien „jede Menge Toilettenpapier“ herbeigeschafft.

Lieferung innerhalb von 24 Stunden

„Wir liefern die Säcke alle vier Wochen an die Verteilstellen aus“, informiert Boris Ziegler, Sprecher des Entsorgungsunternehmens Pre Zero, auf Nachfrage. „Es sei denn, der Bedarf ist vorher da.“ Es sei möglich, dass wegen des „Hamstereffekts“ kurzzeitige Engpässe auftreten könnten. Aber wenn eine Stelle ihren Bedarf melden würde, werde sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden beliefert. Ziegler fasst zusammen: „Die Haushalte in Gütersloh müssen sich keine Sorgen machen, dass es in diesem Bereich zu einem Engpass kommt. Die Versorgungslage ist gut.“