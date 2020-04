Im Schuhgeschäft Potthoff an der Berliner Straße können sich die Kunden am Eingang die Hände desinfizieren. Rot-weiße Linien am Boden erinnern daran, Abstand zu halten. An der Kasse ist ein Spuckschutzglas montiert. „Unsere Mitarbeiter freuen sich, ihre Kunden wieder persönlich beraten zu können“, zeigen sich die Geschäftsführerinnen Anne Vospeter und Ulrike Meyer glücklich über die Wiedereröffnung ihrer Filialen. „Damit sich die Kunden sicher fühlen, tragen wir einen Mundschutz. Kunden müssen das aber nicht“, so Meyer.

Anne Vospeter: „Das nachzuholen, wird sehr sportlich“

Am Montagvormittag ist Einiges los im Schuhgeschäft. „Die Kunden sind froh, dass sie wieder in Geschäften einkaufen können.“ Alle seien freundlich und hielten die Verhaltensregeln ein. „Einige rufen an und fragen, ob sie vorbeikommen können“, sagt Vospeter.

Der vergangene Monat ist nicht spurlos am Schuhgeschäft vorbeigegangen. Die Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen. „Wir haben derzeit Hauptsaison. Das Wetter in den vergangenen Wochen wäre perfekt für den Verkauf gewesen“, sagt Meyer. „Das nachzuholen, wird sehr sportlich“, ergänzt ihre Kollegin Anne Vospeter. In der Zwischenzeit hat das Geschäft Ware nach Hause geliefert. Kunden konnten telefonisch und online bestellen.

Aus Gründen der Hygiene werden keine Ohrlöcher gestochen

Alternative Verkaufsmöglichkeiten während der Schließung haben auch Olafs Laufladen, Europa-Schmuck, Evas Kinderladen und der Juwelier Traumwerk gefunden. „Das ersetzt jedoch nicht annähernd die Ausfälle aus dem laufenden Geschäft“, betont Gabriele Rudorff. Die Inhaberin des Schmuckgeschäfts Europa-Schmuck in der Spiekergasse berichtet von 90 Prozent Umsatzausfällen.

Auch sie musste Kurzarbeit anmelden und Soforthilfe beantragten. „Die Gelder sind aber schon wieder aufgebraucht.“ Umso mehr freut sich Rudorff, ihre Kunden wieder im Geschäft begrüßen zu können. „Auch wenn es mit Abstand ist. Ohne sie war es einsam“, sagt sie. Maximal zwei Kunden dürfen das Geschäft gleichzeitig betreten. „Am Eingang haben wir einen Tresen aufgebaut, damit die Kunden dort zunächst stehen bleiben“, so die Inhaberin. Beraten wird durch Plexiglasscheiben am Verkaufstresen. „Schmuck zeigen wir unseren Kunden nur dort“, erklärte Rudorff. Aus Gründen der Hygiene würden in dem Geschäft derzeit keine Ohrlöcher gestochen.

Miete muss weiterhin gezahlt werden

Tanja Can vom Juweliergeschäft Traumwerk an der Kökerstraße berichtet davon, dass ihre Kunden große Vorsicht walten lassen. „Sie schauen gezielt und bummeln nicht.“ Auch im Traumwerk gilt Kontakt auf Abstand. Am Eingang können sich die Kunden einen Mundschutz nehmen und die Hände desinfizieren.

„Wir haben über unseren Online-Shop sowie Social Media Geburtstags- und Ostergeschenke verkauft. Das ist allerdings kein Vergleich zum Alltagsgeschäft“, so Can. Daher habe sie versucht, die Mietzahlung auszusetzen. „Leider gab es kein Entgegenkommen.“

Weil Sportangebote ausfallen, stehen Turnschuhe hoch im Kurs

Olaf Bartel, Inhaber von Olafs Laufladen an der Münsterstraße, hat zur Wiedereröffnung verkürzte Öffnungszeiten. „Da viele Sportangebote derzeit wegfallen, ist die Nachfrage nach Laufschuhen groß“, berichtet er. In sein Geschäft lässt Bartel maximal vier Personen. Er selbst trägt einen Mundschutz. Kurzarbeit musste Bartel nicht beantragen, seine einzige Aushilfe arbeitet momentan jedoch nicht.

Evas Kinderladen an der Daltropstraße hat derzeit Räumungsverkauf. Eigentlich sollte das Geschäft bis Ende März geschlossen werden. Aufgrund des Coronavirus wurde die Schließung auf den 15. Mai verschoben. „Wir müssen somit einen Monat mehr Miete zahlen. Staatliche Unterstützung bekommen wir nicht, da wir bald schließen“, erklären die Inhaberinnen Jutta Gödde und Kirsten Binder. „Wir freuen uns, für unsere Kunden nochmal persönlich da zu sein. Heute war es aber noch sehr ruhig.“

Nachfrage nach Masken-Material ist groß

Die Nachfrage bei Stoffe Werning scheint dagegen besonders groß zu sein. Eine Schlange bildete sich vor dem Geschäft. Es macht den Anschein, als wollten sich die Gütersloher ihre eigene Maske nähen. „Wir haben eine vermehrte Nachfrage nach Baumwolle und Gummibändern“, bestätigt Mitarbeiterin Ilina Koger.