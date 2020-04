Die hat sie nicht nur sozialen Einrichtungen an ihrem Wohnort Bielefeld, sondern auch dem Gütersloher Frauenhaus, der Suppenküche und dem Kinderschutzbund kostenlos zur Verfügung gestellt. „Denn die Frauen dort müssen geschützt sein, um für andere da zu sein“, betont Haase. „Als Mitglied des Gütersloher Clubs der Soroptimistinnen (SI), die sich lokal, regional und international für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen engagieren, ist das für mich eine Selbstverständlichkeit“, sagt die 61-Jährige.

Idee kam auf der Rückfahrt vom Wellnessurlaub

Auf die Idee gekommen ist sie, als sie den mit ihrer Schwester geplanten Wellnessurlaub in Bayern Mitte März kurzfristig abbrechen musste, „weil dort Corona-bedingt der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Meine Schwester ist Zahnarzthelferin und schenkte mir spaßeshalber eine Mundschutzmaske. Auf der Rückfahrt wurde mir dann klar, dass es genau daran bald schon mangeln würde“, erzählt Haase.

Kaum zu Hause, machte sie sich an die Arbeit. „Genäht habe ich immer schon viel“, sagt sie. Das Material dafür holt sie sich aus der Brockensammlung in Bethel, einem der größten Second-Hand-Projekte bundesweit. „Es muss gute Baumwolle sein, Tischdecken, Bettwäsche und Oberhemden sind ideal“, sagt Haase. „Bei Damenblusen mit all den Abnähern ist zu viel Verschnitt.“

Gebogene Büroklammern und Gefrierbeutel-Clips

Die Bänder kauft sie, bekommt sie mittlerweile gespendet oder stellt sie selbst her: „Wer kein Gummi hat und keine Bänder nähen kann, der kann sich kreativ als Bastler betätigen: Einfach aus Baumwolltopflappengarn, eingehängt in einen einzelnen Küchenmixerknethaken, maschinell 40 Zentimeter lange Kordeln drehen und am Ende verknoten. Dann abschneiden und annähen. Geht ganz schnell.“

Schnittmuster für die Mundschutzmasken hat sie im Internet gefunden – und nach den ersten Erfahrungen gleich modifiziert. „Bei mir gibt es keine Seitennähte. Dadurch passen sich die Falten besser dem Gesicht an, die Herstellung ist schneller und einfacher.“ Außerdem hat sie noch einen Trick für die bessere Passform auf der Nase: Ellen Haase näht gerade gebogene Büroklammern, Gefrierbeutel-Clips oder die untere Hälfte eines Schnellhefters als biegbare Nasenbügel in die Masken ein. „Das macht es vor allem für Brillenträger besser.“

Schnittmuster per E-Mail erhältlich

Umsichtig wie immer, ist es der früheren Polizeihauptkommissarin wichtig, darauf hinzuweisen, dass solch ein Mundschutz nichts für Kleinkinder ist. Nach Rücksprache mit Notärzten weiß sie: „Kinder unter sechs Jahren atmen unter solch einer Maske zu flach und damit ihr eigenes CO2 wieder ein. Das ist vergleichbar mit einer Plastiktüte, die man ihnen über den Kopf zieht“, warnt sie.

Die für den Bielefelder Frauenpreis 2020 Nominierte stellt jedem Interessenten, der nach ihrer Vorlage weitere Masken herstellen möchte, gern ihr Schnittmuster zur Verfügung. Interessenten melden sich per E-Mail bei Ellen-Haase@web.de.