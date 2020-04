Gütersloh (ei) - Am 27. Juni 1987 hat der nun gestorbene Dr. Norbert Blüm eher unfreiwillig den Kreis Gütersloh besucht: Bei einer Notlandung mit einem Heißluftballon landete er mit dem erst vor einem Monat verstorbenen Dr. Burkhard Hirsch von der FDP auf einem Acker an der Straße Am Reiherbach.

Damals wurde auch der Löschzug Avenwedde alarmiert, da zunächst nicht klar war, ob es Verletzte gab. Der Ballon, so erinnert sich Harald Horstkötter jun., hatte sich damals in einem Baum verfangen. Die drei Mitfahrer verließen über ein Seil den Korb und hatten beim Eintreffen der ersten Helfer schon wieder festen Boden unter den Füßen. Damit die unfreiwillige Landung nicht als Notlandung, sondern als Sicherheitslandung eingestuft wurde, blieb der Fahrer Werner Henckel an Bord. Mit Hilfe der Drehleiter der hauptamtlichen Wache der Gütersloher Feuerwehr wurden damals einige Äste des Baumes entfernt, der Korb des Ballon vorsichtshalber am Traktor des Landwirtes Bernhard Kruse befestigt. Das garantierte, dass der Ballon nicht unkontrolliert in die Höhe stieg, nachdem er freigeschnitten war.

Aufräumarbeiten auf dem Feld

Der Fahrer ließ dann die heiße Luft aus der Ballonhülle weichen und landete schließlich auf dem angrenzenden Feld. Ballon und alle anderen Utensilien wurden verstaut. Horstkötters Vater, Harald sen., war damals Löschzugführer. Gemeinsam mit den Gestrandeten kehrte man bei Rolf Ortmeyer in die Isselhorster Gaststätte „Zur Linde“ ein.

Ehrenmitglied des Löschzugs Avenwedde

Dort reifte die Idee, den Arbeitsminister zum Ehrenmitglied zu machen. Das geschah im August, als der Löschzug ein Feuerwehrfest feierte und Blüm sein Versprechen einlöste, zu erscheinen. Zusammen mit dem Piloten besuchte der Minister das Fest und nahm vom Löschzugführer die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied sowie eine Dienstmütze mit Brandmeisterkordel entgegen. Auf den Bildern von damals ist zu sehen, wie Blüm hemdsärmelig kräftig mit anpackte, während Burkhard Hirsch die ganze Szenerie eher interessiert beobachtete.