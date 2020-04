Gütersloh (gl) - „Wir sind zurück“: Ab Montag, 4. Mai, öffnet das Rathaus wieder nach sechs Wochen Schließung aufgrund der Coronakrise. „Es ist eine langsame Hinführung zu einer neuen Normalität“, erklärt Bürgermeister Henning Schulz in einer Mitteilung.

„Denn die Öffnung geht einher mit den Abstands- und Hygienevorgaben, die in Zeiten von Corona unbedingt notwendig sind.“ Für die Dienstleistungen aus der Stadtverwaltung heißt das: Der Rathausbesuch ist nur nach Terminvereinbarung, entweder online oder per Telefon möglich. Zudem sollen die Angebote des Bürgerportals 24/7 kontinuierliche erweitert werden, um eine verstärkte Nutzung durch die Bürger zu erreichen. Auch die telefonische Beratung soll ausgebaut werden. Am Telefon oder online soll weitgehend vorab geklärt werden, welche Unterlagen bei einer persönlichen Vorstellung notwendig sind. Persönlicher Kundenkontakt und Beratung finden im Besucherzentrum im Erdgeschoss des Rathauses statt. Zum Besucherzentrum gehören das bisherige Bürgerbüro und angrenzende Räume.

Erledigungen weitgehend von zu Hause abschließen

Für die Bürger aber auch für Mitarbeiter habe die „neue Normalität“ auch unabhängig von der Corona-Krise Vorteile, betont die Verwaltung. „Die aktuellen Anforderungen beschleunigen Entwicklungen, die wir bereits mit der Einführung des Bürgerportals vor fünf Jahren in Gang gesetzt haben“, betont Schulz. „Die Menschen in unserer Stadt haben so die Möglichkeit, die Erledigung ihrer Anliegen weitgehend von Zuhause aus abzuschließen oder wenigstens vorzubereiten, die konsequente Terminvereinbarung erspart Wartezeiten.“ Vermeidung unnötiger Gänge ins Rathaus, Angebote rund um die Uhr im Bürgerportal, aber auch die Möglichkeit über Mail- oder Telefonkontakt direkt mit der zuständigen Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter offene Fragen zu klären, seien weitere Vorteile der neuen Regelungen ab dem 4. Mai.

Angebote werden schneller ausgebaut

„Das alles ist auch heute schon Teil des Angebots, gewinnt nun aber noch einmal eine neue Dynamik und wird zur Standardleistung“, sagt Carsten Schlepphorst, Leiter des Fachbereichs Organisation, IT und Personal bei der Stadt. Corona habe dazu geführt, aus der „Not eine Tugend“ zu machen. Schlepphorst: „Von zahlreichen Dienstleistungen ist vieles ohne einen Gang ins Rathaus lösbar. Nach wie vor gibt es aber auch weiterhin Anliegen, für die ein persönliches Erscheinen erforderlich ist, beispielsweise für die Beantragung von Ausweisdokumenten. Durch die Terminvereinbarung lässt sich der Aufenthalt im Rathaus jedoch sehr gut planen und erfolgt quasi ohne Wartezeiten.“

Verwaltung rechnet in ersten Tagen mit starkem Publikumsverkehr

Aber Schlepphorst bittet auch um „Nachsicht, wenn es in den ersten Tagen noch knirscht. Wir fahren in der Krise nach wie vor ‚auf Sicht’“. Deshalb gelte mindestens für die kommenden Wochen weiterhin der Appell, alle nicht dringenden Anliegen – wenn möglich – aufzuschieben. „Wir rechnen gerade in den ersten Tagen mit einem starken Publikumsverkehr“, prognostiziert Schlepphorst. Zurzeit bereite man alles vor. Im Laufe der kommenden Woche sollen auf der Internetseite weitere Informationen zu Terminvereinbarungen und anderen Details eingestellt werden.

Zelt vor dem Rathaus

Vorbereitet hat sich die Stadtverwaltung für alle Fälle auch auf einen kleinen Ansturm nach der langen Schließung. Um auch bei eventuellen Wartezeiten Abstände zu sichern und auch bei schlechtem Wetter ein Dach über dem Kopf bereitzustellen, wird ein Zelt vor dem Rathaus aufgebaut. Mitarbeiter vor Ort helfen und beraten bei der Terminvereinbarung oder dem Kontakt zur jeweiligen Sachbearbeitung. Informationen und Erklärungen sind im Internet und an Ort und Stelle auch mehrsprachig abzurufen.

Schrittweise zum regulären Betrieb

„Wir beginnen mit einem Provisorium, weil es uns wichtig ist, schrittweise wieder in vollem Umfang für unsere Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung zu stehen“, beschreibt Henning Schulz die neuen Regelungen. „Wir sind in dieser Hinsicht selbst eine lernende Organisation. Aber wir sind sicher, dass unsere Bürger und Bürgerinnen die Vorteile schnell erkennen und die Möglichkeiten der Kommunikation, die wir auf allen Ebenen anbieten, gern nutzen werden.“